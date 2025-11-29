Microdosis y plantas medicinales: otra mirada de las terapias alternativas

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Las microdosis son, en palabras de Nawrath, “tinturas diluidas aptas para consumo”. Cada planta tiene una función específica en el cuerpo, por lo que su uso permite abordar un espectro amplio de dolencias.

Actualmente trabaja con unas 40 plantas medicinales, lo que amplía las posibilidades terapéuticas.

Entre las más solicitadas menciona las que se utilizan para diabetes, como el tardomariano y la stevia. A partir de un ejemplo simple, deja claro que la microdosis no se ingiere como un té: “Se ponen gotitas en la lengua”, precisa.

Una formación internacional que nació en pandemia

Nawrath relata que comenzó en este camino durante la pandemia, tras quedarse sin trabajo. Con su último dinero invirtió en un curso inicial de microdosis realizado en Argentina. Ese primer paso derivó en dos formaciones más profundas:

una especialización en México , con beca,

y otra en Alemania, también becada.

Este recorrido le permitió profesionalizar su práctica y ampliar el manejo de plantas medicinales y aplicaciones complementarias.

Dolencias frecuentes: artritis, inflamación, cáncer de mama y más

La especialista señala que las consultas más habituales están relacionadas con enfermedades crónicas. Una de ellas es la artritis, que hoy aparece incluso en personas jóvenes.

Sin embargo, aclara un punto clave:

Antes de elegir una microdosis, hay que evaluar si la persona tiene presión alta, porque algunas plantas como el romero la elevan.

Para inflamación, indica que una de las más eficaces es la cúrcuma, que además combina con calanchoe como terapia complementaria para mujeres con cáncer de mama.

Microdosis y edad: ¿quiénes pueden usarlas?

La mayoría pueden administrarse desde los tres años. Sin embargo, hay excepciones:

El paico no debe usarse en niños pequeños porque puede provocar convulsiones.

Para problemas digestivos infantiles, recomienda té de anís, por ser seguro y efectivo.

Respecto a la dosis, explica que casi todas se aplican igual:

“Dos gotitas en la lengua, cuatro veces al día”.

Solo algunas fórmulas requieren preparación especial para niños.

Los precios son accesibles: la mayoría de los goteros cuesta $7.000, salvo excepciones como el ginseng, cuyo valor aumenta porque debe importarse desde Corea del Sur.

Propiedades de plantas muy buscadas

Durante la charla, Nawrath detalla para qué se utilizan algunas de las plantas más consultadas:

Ortiga: purifica la sangre y funciona bien para problemas circulatorios , triglicéridos y colesterol.

Ambay: actúa sobre las vías respiratorias medias . Es útil para personas con asma , sobre todo si se combina con tomillo y jengibre .

Ginkgo biloba: se usa de manera preventiva en personas asmáticas.

Ruda y salvia: requieren cuidados especiales y no pueden usarlas mujeres embarazadas .

Muña muña: también contraindicada durante el embarazo.

Sobre el jengibre, aclara que no es perjudicial para personas hipertensas si se usa en dosis adecuadas; el problema aparece cuando se consume en exceso y se irrita el intestino.