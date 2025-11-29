PUBLICIDAD

33°
29 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Brecha laboral
peluquera herboria
MAC
cóndor rescatado
microdosis
Especial
Marcha del Orgullo LGBTIQ
DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

Policiales

Hallan a un hombre sin vida en plaza Gurruchaga

Un llamado al sistema 911 pasada las 8 de la mañana advirtió sobre una persona que se encontraba tirada en el lugar. 
Sabado, 29 de noviembre de 2025 13:44
La mañana del sábado comenzó de manera trágica para los vecinos de la plaza Gurruchaga, tras el hallazgo de un hombre sin vida en ese espacio público. Todo ocurrió cuando la zona comenzaba a tener mayor movimiento y algunos vecinos advirtieron la presencia de una persona tendida en el suelo.

Alarmados por la situación, llamaron al 911 para solicitar asistencia. “No se movía, estaba como duro”, relató una vecina que compartió la información a través de El Tribuno WhatsApp.

Minutos después, personal del Samec llegó al lugar y constató que el hombre, un adulto mayor, había fallecido. De inmediato se procedió a preservar la escena, con la intervención de efectivos de Criminalística.

También tomó participación la UGAP (Unidad de Graves Atentados contra las Personas). Por el momento, se desconocen las causas del deceso.
 

 

