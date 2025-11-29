Reactivan el servicio de transporte público en Orán tras la intervención de Provincia

El Municipio de San Ramón de la Nueva Orán informó a la comunidad que, luego de varios días de conversaciones, se logró reactivar el servicio de transporte público urbano y local, que había sido afectado por dificultades económicas. Gracias al apoyo económico del Gobierno Provincial, el servicio volverá a funcionar con normalidad en las próximas horas.

El intendente Baltasar Lara Gros explicó que el sistema de transporte público se financia principalmente a través del pago de boletos por parte de los usuarios y los subsidios que reciben las empresas prestatarias. En este sentido, destacó que la Municipalidad no puede destinar recursos propios para subsidiar a empresas privadas, ya que estos deben ser destinados a servicios esenciales como la recolección de residuos, iluminación y mantenimiento de la ciudad.

La eliminación de subsidios nacionales empeoró la situación y motivó a las empresas a solicitar aumentos tarifarios. Si bien el Municipio reconoce las dificultades que enfrentan, considera que cualquier ajuste debe ser razonable y tener en cuenta la capacidad de pago de los vecinos. Por esta razón, se estableció un aumento del 15% en el precio del boleto, que será de 1500 pesos, y que se considera el único incremento autorizado por la Municipalidad.

Esta semana se llevará a cabo una reunión entre funcionarios provinciales, municipales y representantes de las empresas para discutir posibles soluciones y evaluar alternativas como abonos gratuitos y mejoras en la eficiencia del servicio. Se solicitó a las empresas que optimicen los recorridos y reorganizen los costos operativos para evitar nuevos incrementos.

El intendente Lara Gros reafirmó que la prioridad del Ejecutivo Municipal es garantizar la continuidad del transporte público en la ciudad y evitar cualquier retroceso en este servicio esencial para los oranenses. Además, agradeció la comprensión de los vecinos y aseguró que se seguirán buscando soluciones que mejoren el sistema y se adapten a las necesidades de la comunidad.