Los Pumas 7´s vencieron a Sudáfrica y siguen con vida en Dubai

Los Pumas 7´s superaron 19-14 a Sudáfrica en el enfrentamiento correspondiente a la última fecha del Grupo A del Circuito Mundial de Rugby Seven de Dubái.

Con este sorprendente triunfo, el elenco liderado por el director técnico Santiago Gómez Cora se quedaron con el tercer lugar de la fase inicial. De esta forma, accedió a pelear por el quinto lugar, en donde se medirá ante España este domingo a las 4.32 de la mañana.

Además, el combinado nacional concretó su primer triunfo en el certamen. Si bien selló la fase inicial al borde del abismo, rescató la posibilidad de concretar un quinto puesto en el certamen.

Primera parte del encuentro

Durante el transcurso de la primera parte del encuentro, ingresaron al terreno de juego con una imponente actitud que se observó reflejada en el desempeño colectivo del equipo. La misma estuvo influenciada por las últimas dos caídas en el certamen, y los Pumas 7s se vieron obligados a levantar cabeza.

De forma sorpresiva, con la influencia de la ira en sus ojos, la Argentina se adelantó 12-0 en el tanteador y selló una primera parte que quedó grabada para la historia, frente a un rival con un característico poderío físico que quedó a un costado frente a la actitud de los Pumas.

Segunda parte del encuentro

En la segunda parte del enfrentamiento, el conjunto africano regresó al terreno de juego con una impresionante predisposición defensiva y anuló por completo al ataque de los dirigidos por Gómez Cora.

Con un importante rendimiento ofensivo, Sudáfrica igualó 12-12 en marcador a tan solo un minuto para el cierre del partido. Además, Zander Reynders fue el encargado de conducir el ataque y apoyar. Con el kick efectivo, los BlitzBoks dan vuelta el juego y pasan arriba 14-12, de esta manera frustraron el trabajo colectivo de los argentinos.

Pero, Juan Patricio Batac encabezó con su corrida la rápida reacción argentina y Marcos Moneta se encargó de meter la patada y le devolvió la ventaja a los argentinos, que ahora superan 19-14 a su par africano. De esta forma, los Pumas cerraron un partido para el infarto.

El debut de Los Pumas 7´s

Sin embargo, es importante resaltar que tuvieron un muy flojo debut en el Circuito Mundial de Rugby Seven, ya que cayeron ante Fiji y Francia en sus partidos correspondientes a las primeras dos fechas del Grupo A.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora primero cayeron 26-19 frente a Fiji en un apretado encuentro, mientras que después Francia los pasó por arriba con un contundente 59-7.

El encuentro ante Fiji comenzó de la mejor manera posible para Los Pumas, gracias a los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta, además de la conversión de Santiago Vera Feld. Sin embargo, el final del primer tiempo fue una pesadilla para los argentinos debido a los tres tries de los oceánicos, que son una de las grandes potencias de la categoría.

En el segundo tiempo hubo un try por lado, por lo que no le alcanzó a Los Pumas, que terminaron cayendo por solo siete puntos.

Más tarde, en el encuentro ante Francia, Los Pumas tuvieron una pésima actuación y no le pudieron oponer resistencia en ningún momento a sus oponentes, que se deleitaban try tras try.

Francia, que es el actual campeón olímpico en Rugby Seven, aplastó a la Argentina gracias a la tremenda suma de nueve tries anotados en solo 14 minutos de encuentro, además de las siete conversiones. Los Pumas, por su parte, solo hicieron un try a través de Santiago Vera Feld, quien también se encargó de la conversión.