¿Central Córdoba le hizo una "bilardeada" Estudiantes antes del choque de cuartos?

Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata jugarán esta noche, desde las 21.30, por los cuartos de final del Torneo Clausura en el estadio Madre de Ciudades, en un partido que llega atravesado por un clima externo cargado de controversias.

El equipo platense quedó en el centro de la escena esta semana luego del gesto que protagonizó en Rosario: el plantel decidió realizar el pasillo de espaldas a Rosario Central como señal de protesta hacia la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus dirigentes por el título que se le otorgó al canalla. La postura generó repercusiones en todo el ámbito futbolístico y puso a Estudiantes bajo la lupa de cara a su próximo compromiso.

A la tensión deportiva se sumó un hecho llamativo ocurrido esta tarde en Santiago del Estero. Allegados al “Pincha” aseguraron que el plantel sufrió un corte de luz durante la siesta, en un momento donde la temperatura alcanzaba los 40º. La situación, según trascendió, se dio en horas previas al descanso y generó malestar en la delegación platense.

Con este contexto, Estudiantes llegará al duelo con Central Córdoba en un escenario cargado, mientras que el equipo santiagueño buscará aprovechar su localía para avanzar a semifinales. El partido promete atención no solo por lo deportivo, sino también por el entorno extrafutbolístico que lo rodea.

