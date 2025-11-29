Regional Amateur: Castañares busca sacar ventaja en el Fray Honorato

República Castañares, con el propósito de pegar primero y sacar ventaja, recibe a Atlético San Pedro (Jujuy) en el estadio Fray Honorato Pistoia (Juventud) a partir de las 17, por los octavos de final de ida del Regional Amateur, Región Norte.

Castañares clasificó a esta instancia tras superar a Redes de la Patria (El Bordo), por 2 a 1, en la última fecha de la fase regular y se quedó con la zona 6.

El equipo dirigido Matías Ceballos, en primer lugar, necesita aprovechar su localía y ganar, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana jugará en tierras jujeñas, donde definirá su futuro en el torneo.

Un triunfo le daría mayor oxígeno y tranquilidad para intentar clasificar a la próxima ronda.

Por otra parte, Cachorros, el otro representante capitalino, afrontará su primer desafío frente a Río Dorado de Apolinario Saravia, en el Complejo Municipal, desde las 17.

El tricolor, que tiene como técnico a Damián Monges sacó pasaje a esta instancia al imponerse frente a Boroquímica por 4 a 2, resultado que le aseguró el primer puesto de la zona 7.

Sin lugar a dudas Cachorros no la tendrá para nada fácil, ya que los dueños de casa se hacen muy fuertes en su reducto.

Sportivo Pocitos, uno de los equipos que finalizó invicto y con el puntaje ideal: ganó en sus cuatro presentaciones, visitará a Mitre de Calilegua (Jujuy), a las 17

Si bien el conjunto del norte mostró una sólida labor en la primera parte del torneo, termino como líder indiscutido de la zona 5, deberá revalidar sus pretensiones a luchar por el ascenso. Eso sí, la serie la definirá en casa.

Por último, Social Boroquímica de Campo Quijano, ilusionado con cosechar un buen resultado en casa, enfrentará a General Güemes de Rosario de la Frontera, a las 17.

La boro, pese al traspié que tuvo en la última fecha, logró clasificar como uno de los mejores terceros del Regional. En tanto, Güemes, finalizó como líder de la zona 4, al derrotar a Victoria (El Galpón) por 2 a 1.