Encuentro de Mini Voley en Cerrillos: una fiesta deportiva que reunirá a más de 200 chicos

El vóley salteño vivirá este domingo una verdadera fiesta infantil. Desde las 9.30 y hasta las 12.30, el Club Atlético Cerrillos (ruta 23-camino a Roasrio de Lerma) abrirá sus puertas para recibir a casi 200 chicos y chicas que serán protagonistas de un nuevo Encuentro de Mini Vóley, una propuesta pensada para incentivar la práctica deportiva, el compañerismo y el juego en equipo desde temprana edad.

El movimiento será grande, anticiparon desde el Club Atlético Cerrillos Vóley. Está confirmada la presencia de equipos de la Capital como El Tribuno, 10 de Octubre, Central Norte, Gimnasia y Tiro, Libertad y Cachorros, además de otras escuelas y clubes que vienen trabajando sostenidamente en la formación de nuevos talentos. A ellos se sumarán representativos de distintas localidades del Valle de Lerma, entre ellos La Merced, El Carril, Chicoana y Coronel Moldes, lo que asegura una jornada cargada de actividades.

Los organizadores adelantaron que la idea del encuentro no es competir, sino compartir. “Queremos que los chicos vivan una mañana distinta, que disfruten del deporte y se lleven un lindo recuerdo”, explicaron los profes a cargo, quienes remarcaron que el objetivo principal es promover un espacio donde los pequeños deportistas puedan aprender, jugar y conocer a chicos de otros clubes.

Para eso, se preparó un cronograma dinámico, rotación de equipos y actividades recreativas durante los descansos. El énfasis estará puesto en el juego limpio, la participación de todos y el acompañamiento de las familias, que suelen ser parte fundamental de estas actividades.

Además del deporte, habrá un gesto muy especial para los chicos, ya que los participantes recibirán un refrigerio, y al finalizar la jornada se entregarán medallas y diplomas como reconocimiento simbólico al esfuerzo, la constancia y, sobre todo, a las ganas de divertirse mientras aprenden.

“Tener un recuerdo en la mano siempre motiva. Los hace sentir parte de algo importante y les refuerza la idea de que el deporte es un camino lindo para crecer”, explicaron los organizadores, quienes destacaron el enorme compromiso de los entrenadores y de los padres que acompañan cada semana.

El Encuentro de Mini Vóley ayudará a fortalecer lazos entre clubes y permitirá que los más pequeños experimenten la emoción de participar en un evento organizado, con clima festivo. Muchos llegan nerviosos, contaron los profes, pero lo que prima es el entusiasmo por jugar, correr detrás de la pelota, festejar cada punto y compartir con los nuevos amigos que se hacen en la cancha.

Por más información comunicarse al 3874158446 (profesor Maximiliano Cisnero) o al 3875675230 (profesora Alejandra Sisnero)

El crecimiento del mini vóley en Salta viene siendo notable en los últimos años, con más escuelas, más profesores y un interés creciente por parte de las familias. Este tipo de actividades consolidan ese camino, brindando espacios seguros y recreativos para que los chicos se acerquen al deporte de manera sana y divertida.

La cita es este domingo en Cerrillos, en una mañana pensada para que los más chicos sean protagonistas y vivan una experiencia deportiva inolvidable.