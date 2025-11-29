Buscan a Maximiliano Schanz Arrudi tras ausentarse de su hogar en Santa Ana II

La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para ubicar a Maximiliano Javier Schanz Arrudi, un hombre de 43 años cuyo paradero es desconocido desde este viernes, cuando salió de su hogar en barrio Ampliación Santa Ana II, en la zona sur de la capital salteña.

El alerta se generó tras la denuncia presentada por sus familiares en la Comisaría Tercera, correspondiente al Distrito de Prevención 10, lo que permitió iniciar de inmediato las actuaciones judiciales y policiales previstas para estos casos. Desde entonces, distintas áreas operativas y de investigación trabajan coordinadas bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3, en un despliegue que incluye rastrillajes, verificación de testimonios y análisis de cámaras de seguridad.

Según la información oficial, Schanz Arrudi es de contextura delgada, tez blanca, calvo parcialmente y de 1,85 metros de estatura aproximada. Como dato característico, posee un tatuaje en el brazo izquierdo con el rostro de Che Guevara, un detalle considerado relevante para su identificación. Al momento de su desaparición vestía pantalón azul y una remera de mangas largas celeste.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita avanzar en la búsqueda. Las personas que puedan brindar información pueden comunicarse con el Sistema de Emergencias 911, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar al 3874574731, número de contacto de la Comisaría 3.

La Policía remarcó que toda información, por mínima que parezca, puede resultar clave para encontrar a Maximiliano Javier Schanz Arrudi y restituirlo a su entorno familiar.