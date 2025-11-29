Encontraron al hombre de 43 años que había desaparecido de su hogar en Santa Ana II

La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para ubicar a un hombre cuyo paradero había sido desconocido desde el viernes, cuando salió de su hogar en barrio Ampliación Santa Ana II, en la zona sur de la capital salteña. Finalmente, fue encontrado.

El alerta se generó tras la denuncia presentada por sus familiares en la Comisaría Tercera, lo que permitió iniciar de inmediato las actuaciones judiciales y policiales previstas para estos casos. Desde entonces, distintas áreas operativas y de investigación trabajaron coordinadas bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3, en un despliegue que incluyó rastrillajes, verificación de testimonios y análisis de cámaras de seguridad.

El hombre, quien fue encontrado posteriormente, es de contextura delgada, tez blanca, calvo parcialmente y de aproximadamente 1,85 metros de estatura.

Las autoridades agradecieron la colaboración de la ciudadanía en este caso.