Tentativa de homicidio

Orán: aclaración oficial tras la confusión por el ataque a un joven en barrio 11 de Septiembre

En las primeras horas de este sábado circuló información errónea que aseguraba la muerte de un joven baleado en Orán. Sin embargo, la Policía de Salta confirmó que el muchacho está fuera de peligro, con una lesión en una pierna y sin riesgo vital. La aclaración llegó luego de que medios locales difundieran versiones preliminares que generaron preocupación en la ciudad del norte salteño.
Sabado, 29 de noviembre de 2025 08:29
Un joven fue herido de un disparo en el Barrio 11 de Septiembre en Orán.
La madrugada comenzó cargada de tensión en San Ramón de la Nueva Orán, donde un fuerte operativo policial en barrio 11 de Septiembre (125 Viviendas) llevó a que vecinos, y luego algunos medios, interpretaran que había ocurrido un homicidio. En cuestión de minutos, la versión de un *joven asesinado de un disparo” se instaló en redes sociales y portales locales, amplificando la alarma en la ciudad norteña.

Sin embargo, con el correr de las horas, la Policía de Salta confirmó que esa información era incorrecta: el joven no falleció, sino que sufrió una herida de arma de fuego en una pierna y fue trasladado con vida para recibir atención médica en el Hospital San Vicente de Paul. Con el paso de las horas fue dado de alta y según trascendió no quiso hacer ningún tipo de denuncia.

La confusión se originó en el contexto habitual de este tipo de hechos: una escena de madrugada, vecinos conmocionados, una zona acordonada y gran presencia de móviles policiales y peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Frente a ese escenario, algunos medios oranenses difundieron la primera versión que circulaba entre los residentes, creyendo que la víctima había fallecido. La aclaración oficial llegó más tarde.

Qué ocurrió en la madrugada

Según indicaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de la 1.30 en calle Alvarado al 1600,  a la salida de una peña, fue cuando vecinos escucharon un disparo y dieron aviso al 911. Al llegar, los efectivos encontraron al joven herido y solicitaron asistencia médica mientras resguardaban la zona.

Un equipo del CIF trabajó en el lugar para levantar rastros, analizar la trayectoria del disparo y documentar la escena. Paralelamente, personal de la Brigada de Investigaciones realizó las primeras entrevistas y comenzó a relevar cámaras de seguridad de las inmediaciones.

Las hipótesis siguen abiertas: se investiga si se trató de un ataque directo, un conflicto previo o algún otro móvil. Por el momento, no hay detenidos.

La aclaración oficial

Ante las versiones que tomaron fuerza en redes y medios locales, la Policía  confirmó en la mañana de este sábado que:

* El joven está vivo.
* La lesión es en una pierna.
* No presenta riesgo de vida.
* Continúa internado y estabilizado.

 

 

 

Temas de la nota

