Madrugada trágica en Apolinario Saravia: un motociclista murió tras ser chocado por un colectivo

La tragedia vial ocurrió cerca de las 4 de la madrugada de este lunes, sobre la ruta provincial 5, en el tramo que conecta la localidad de Apolinario Saravia con la zona rural de La Unión.

Por motivos que se investigan, una motocicleta de 110 cc que se encontraba estacionada en la banquina salió de imprevisto a la calzada justo cuando se acercaba a considerable velocidad un colectivo. El chofer intentó maniobrar para evitar el impacto, pero no logró esquivarlo y terminó golpeando de lleno al rodado menor.

El motociclista, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia al Hospital de Apolinario Saravia, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció una hora después del siniestro.

En tanto, el chofer del colectivo fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, según informaron fuentes policiales. Los pasajeros resultaron ilesos, aunque el violento choque generó un gran susto entre los ocupantes y vecinos del lugar, quienes fueron los primeros en alertar al sistema de emergencias.

Personal de Criminalística trabajó en la zona para realizar las pericias accidentológicas y determinar las causas exactas del siniestro. Los investigadores no descartan que el mal estado del camino o la escasa visibilidad por la hora hayan influido en el desenlace. No obstante, todo apunta a que la imprudencia del motociclista al salir repentinamente a la ruta fue determinante y le costó la vida.

Con este hecho, se registró la primera víctima fatal del mes de noviembre en rutas salteñas y la número 106 en lo que va de 2025, en un contexto de creciente preocupación por los siniestros viales que involucran motociclistas en el interior de la provincia.