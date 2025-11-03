El Materno Infantil avanza para concretar trasplantes renales pediátricos en Salta

El Hospital Público Materno Infantil (HPMI) recibió la visita del equipo técnico del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en el marco de las gestiones que impulsa el Ministerio de Salud Pública de la Provincia para concretar trasplantes renales pediátricos en Salta.

Durante el encuentro, la directora científica del INCUCAI, Liliana Bisigniano, y la asesora técnica en trasplante renal pediátrico, Marta Monteverde, realizaron una evaluación técnica de las áreas del hospital involucradas en este tipo de procedimientos. El objetivo fue analizar las condiciones estructurales, operativas y de recursos humanos necesarias para llevar adelante las intervenciones.

Bisigniano explicó que el propósito del programa “es mejorar la accesibilidad a la lista de espera de los niños con enfermedad renal crónica, no solo de Salta sino de toda la región”, y afirmó que el INCUCAI “acompañará la formación de los equipos y la instalación de la capacidad técnica necesaria para hacerlo realidad”.

Las especialistas recorrieron distintos sectores del hospital, entre ellos la unidad de terapia intensiva, los servicios críticos intermedios, el laboratorio, el consultorio de nefrología y el área quirúrgica, observando los recursos disponibles y las posibles adecuaciones requeridas.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, junto al gerente del HPMI, Esteban Rusinek, y el director del CUCAI Salta, Luis Canelada, recibieron al equipo técnico del INCUCAI y destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones para avanzar en este proyecto.

En la misma línea, el director médico del hospital, Eduardo Calvo, señaló que la institución “cuenta con los recursos humanos y la infraestructura necesaria para implementar el trasplante renal pediátrico”, lo que “mejorará la calidad de vida de los pacientes, reducirá la necesidad de diálisis y evitará el traslado de niños y sus familias a otras provincias”.

Por su parte, la cirujana uróloga pediátrica Luciana Díaz Zavala explicó que desde hace tiempo se trabaja junto al CUCAI Salta y al INCUCAI en el desarrollo de este programa, que involucra a pacientes del Noroeste Argentino. “El equipo quirúrgico estará integrado por tres urólogos pediátricos y un cirujano cardiovascular. La idea es comenzar con trasplantes cadavéricos y luego avanzar hacia procedimientos con donante vivo relacionado”, detalló.

El avance del proyecto forma parte del trabajo articulado entre el Hospital Público Materno Infantil, el Ministerio de Salud Pública y el INCUCAI, con el objetivo de que Salta se consolide como centro de referencia regional en trasplantes renales pediátricos.

De la jornada participaron también el coordinador de la Red de Pediatría, Edgardo Camacho; la responsable de la Unidad de Cuidados Críticos Pediátricos, Gloria Méndez; la jefa de Nefrología, Mariana Saurit; el jefe de Cirugía Infantil, Mauricio Martín; y los cirujanos Pablo Martos y José Saravia Toledo, entre otros profesionales del hospital.