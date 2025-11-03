VIDEOS. AC/DC vuelve a la Argentina: la legendaria banda tocará en River después de 16 años

La espera llegó a su fin: AC/DC vuelve a la Argentina después de 16 años. La mítica banda australiana confirmó que se presentará el 23 de marzo de 2026 en el estadio River Plate, como parte de su gira mundial Power Up Tour, que ya estremeció escenarios en Europa, Estados Unidos y Australia.

La noticia fue confirmada oficialmente este lunes 3 de noviembre y desató la euforia entre los fanáticos argentinos, que desde hace meses seguían con expectativa los rumores de un posible regreso. El show promete convertirse en uno de los grandes eventos musicales de 2026 y en un reencuentro histórico con el público local.

Un regreso con historia

La última visita de AC/DC a Buenos Aires fue en diciembre de 2009, cuando ofreció tres noches agotadas en el estadio Monumental, inmortalizadas en el álbum y documental Live at River Plate (2012). Aquellas jornadas marcaron un antes y un después en la historia del rock en Argentina.

La gira actual lleva el nombre del disco Power Up (2020), el álbum número 17 del grupo y un tributo a Malcolm Young, guitarrista rítmico y cofundador de la banda, fallecido en 2017. Con riffs inéditos y la inconfundible energía de Angus Young, este trabajo marcó el renacer de AC/DC tras décadas de legado.

Brian Johnson, de regreso a la voz

Uno de los grandes atractivos de este tour es el regreso de Brian Johnson al micrófono. El cantante había tenido que alejarse en 2016 por problemas de audición y fue reemplazado temporalmente por Axl Rose. Gracias a avances tecnológicos en audífonos especiales desarrollados por Stephen Ambrose, Johnson volvió a los escenarios, recuperando el sonido clásico que define a la banda.

La formación actual de AC/DC está compuesta por Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica y sobrino de los fundadores Angus y Malcolm), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

Invitados de lujo: The Pretty Reckless

El regreso de AC/DC tendrá un condimento especial: la banda estadounidense The Pretty Reckless será la encargada de abrir el show. El grupo liderado por Taylor Momsen, reconocida por su papel en la serie Gossip Girl, llegará a Buenos Aires con su potente estilo de hard rock y una sólida base de fans en América Latina.

Entradas: cuándo y cómo conseguirlas

Las entradas para ver a AC/DC en River Plate saldrán a la venta el 7 de noviembre a las 10 de la mañana, exclusivamente a través del sitio oficial de All Access (www.allaccess.com.ar). Se recomienda evitar la compra por otras plataformas para prevenir estafas o reventa ilegal.

Los tickets podrán adquirirse con todos los medios de pago desde el inicio, ya que no habrá preventa exclusiva con bancos ni tarjetas.