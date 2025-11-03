PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
3 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Juana Tinelli
Allanamiento en Tartagal
Asociación del Fútbol Argentino
Lali Espósito
Tini Stoessel
Siniestro vial en Salta
Clima en Salta
Liga Profesional de Fútbol
Escándalo
Especial
Juana Tinelli
Allanamiento en Tartagal
Asociación del Fútbol Argentino
Lali Espósito
Tini Stoessel
Siniestro vial en Salta
Clima en Salta
Liga Profesional de Fútbol
Escándalo
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1500.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

El enigmático posteo de Chiqui Tapia en sus redes: “Por suerte, no le dio”, ¿para quién fue?

Este lunes, el mandatario del ente regulador del fútbol argentino posteó un tweet en su red social que generó misterio y dudas acerca de quien es el destinatario del mismo ya que no hay un indicio claro para deducirlo.
Lunes, 03 de noviembre de 2025 18:41
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián ´Chiqui´ Tapia, posteó un enigmático tweet en su perfil de X en el que asegura que alguien “quería ser árbitro, eligió mal la profesión”. La pregunta que se hicieron muchos usuarios fue: ¿para quién es el mensaje? 

Este lunes, el mandatario del ente regulador del fútbol argentino posteó un tweet en su red social que generó misterio y dudas acerca de quien es el destinatario del mismo ya que no hay un indicio claro para deducirlo.

 

“Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración” fue lo publicado por Tapia que terminó cerrando el tweet con “1996, Atlanta”.

Esto se da tras lo que fue una polémica fecha del Torneo Clausura donde Barracas Central, equipo mirado de reojo por su relación con Tapia, le ganó 2-0 a Argentinos Juniors con dos jugadores de más y la derrota de River ante Gimnasia La Plata, con 9 minutos de adición en el complemento y un penal dudoso que el colombiano Miguel Borja erró.

En las redes sociales se cree que el "palo" fue para Mariano Closs, uno de los periodistas deportivos más reconocidos y respetados en el país.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD