PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
3 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Juana Tinelli
Allanamiento en Tartagal
Asociación del Fútbol Argentino
Lali Espósito
Tini Stoessel
Siniestro vial en Salta
Clima en Salta
Liga Profesional de Fútbol
Escándalo
Especial
Juana Tinelli
Allanamiento en Tartagal
Asociación del Fútbol Argentino
Lali Espósito
Tini Stoessel
Siniestro vial en Salta
Clima en Salta
Liga Profesional de Fútbol
Escándalo
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1500.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Lali cautivó con un look urbano sin ropa interior y gorra de racing

La cantante posó con una remera blanca. Completó el look con un jean tiro bajo y una gorra con estampado de llamas y cuadros.
Lunes, 03 de noviembre de 2025 18:42
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Lali Espósito sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un look audaz y desenfadado, posando frente al espejo con una camiseta blanca translúcida que dejaba poco a la imaginación.

Notas Relacionadas

La remera, de manga corta y ajustada al cuerpo, llevaba la inscripción "LA QUE LE GANA AL TIEMPO". Su transparencia dejaba en evidencia que la cantante no llevaba ropa interior en la parte superior.

Para completar el atuendo, Lali eligió un jean tiro bajo, que dejaba al descubierto parte de su abdomen, y lo combinó con un cinturón negro con una hebilla metálica grande y detalles de tachas.

El toque distintivo del look lo dio una gorra de visera estilo "racing", que Lali llevaba puesta hacia adelante. La gorra presentaba un diseño colorido con motivos de llamas rojas y amarillas, y un patrón de cuadros blancos y negros, característico de las banderas de carreras.

Con esta elección de vestuario, Lali Espósito volvió a demostrar su personalidad atrevida y su habilidad para jugar con la moda, generando revuelo entre sus fans.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD