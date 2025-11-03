Rally Dakar 2026: cuántos salteños participarán en la carrera más difícil del mundo y cuáles serán sus números

El Rally Dakar 2026 comienza a palpitarse y si bien faltan exactamente dos meses para su inicio, ya se conocieron los pilotos y los dorsales que ocuparán. ¿Cuántos salteños habrá en competencia y cuáles serán sus números? Enterate en esta nota de El Tribuno.

La competencia será entre el 3 y 17 de enero nuevamente en Arabia Saudita y los salteños confirmados son dos: Kevin y Luciano Benavides (si logra recuperarse de la lesión que tuvo en Marruecos el mes pasado), aunque el mayor de los hermanos lo hará en la categoría "coches" y Luciano tendrá una nueva participación como piloto de KTM.

Luciano Benavides intentará llegar al próximo Dakar.

Kevin, dos veces ganador de la carrera (en 2021 y 2023), tendrá su primera competencia en cuatro ruedas y lo hará con el dorsal 347 con su copiloto Lisandro Sisterna. No será un Dakar más para el salteño, ya que esta será su décima participación y se transformará en "leyenda".

Dorsal confirmado para Kevin Benavides, el piloto que se transforma en leyenda del Dakar.

El menor de los hermanos competirá por novena ocasión y continuará con el número 77, en categoría motos.

¿Y Baltazar Frezze?

Baltazar Frezze, representante oficial de RVM Argentina en su camino al Dakar 2027. El salteño de 21 años tuvo su participación en el Rally de Marruecos, correspondiente a la quinta y última fecha del Mundial de Rally Raid y su objetivo es correr el Dakar 2027.

Baltazar Freeze quiere representar a Salta y Argentina en el Dakar 2027.

