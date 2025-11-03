Imputan a coordinadora de hogar estatal por peculado de fondos destinados a menores

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó provisionalmente a la coordinadora del Dispositivo Proteccional Crisantemos, dependiente de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, por el delito de peculado.

Durante la audiencia, la mujer fue asistida por un abogado particular y ejerció su derecho a no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada en mayo pasado por el director de Dispositivos de Protección de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, quien advirtió la falta de rendición de los fondos públicos asignados al entonces Dispositivo Crisantemos. Dichos fondos estaban destinados al sostenimiento de los niños, niñas y adolescentes alojados en la institución.

El informe pericial elaborado por personal de la UDEC constató que la imputada no presentó la declaración jurada ni los comprobantes respaldatorios, ni rindió los fondos depositados por la Provincia de Salta durante los años 2022 y 2023.

Los montos observados ascienden a $1.046.076,76 correspondientes al período 2023 y $289.368,76 al período 2022. La falta de rendición o restitución de esas sumas habría generado un perjuicio económico a las arcas del Estado provincial.