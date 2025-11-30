Boca y Argentinos se juegan a todo o nada por los cuartos de final del Torneo Clausura

Boca recibirá hoy a Argentinos Juniors, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura entre dos de los grandes candidatos a quedarse con el título.

El partido, que está programado para las 18.30 y se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Fernando Echenique y en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca, dirigido por Claudio Úbeda, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos cinco partidos con mucha solidez (3-1 a Barracas, 2-1 a Estudiantes, 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres).

Esto le permitió al xeneize terminar en la primera posición de la Zona A con 29 puntos y así clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que finalizó segundo en la tabla anual solo por debajo de Rosario Central.

Cómo llegó Boca

En los octavos de final de los playoffs, Boca eliminó a Talleres de Córdoba gracias al triunfo por 2-0 en "La Bombonera". Pero en esta ocasión no la tendrá nada fácil, ya que del otro lado de la cancha estará Argentinos Juniors, uno de los equipos más regulares del 2025 en el fútbol argentino.

Los dirigidos por Nicolás Diez finalizaron quintos en la Zona A con 25 puntos, al tiempo que en los playoffs comenzaron con un muy buen triunfo 2-0 frente a Vélez gracias al doblete de Hernán López Muñoz, una de sus mayores figuras.

Ambos equipos, Boca por su gran presente y Argentinos por su regularidad a lo largo del año, son serios candidatos a quedarse con el título.

Contra Tigre o Racing

El ganador de este cruce se enfrentará con Racing o Tigre, que se medirán este lunes en el "Cilindro de Avellaneda".

Cabe destacar que en 2025, Argentinos Juniors fue un rival difícil para Boca. Tanto en La Paternal como en La Bombonera, ambos duelos resultaron en empates sin goles, aunque el Bicho fue el equipo que estuvo más cerca de ganar.

Sin embargo, en los mata-mata el balance es optimista para el club de la Ribera en el siglo XXI. Por la Copa de la Superliga 2019, el xeneize venció 1-0 de local en la vuelta, luego de la ida 0-0 en el estadio Diego Maradona. Dos años más tarde, se vieron las caras nuevamente por semifinales de la Copa Argentina. Un tanto de Luis Vázquez de cabeza le dio la victoria a Boca, que campeonó en la final ante Talleres, por penales.