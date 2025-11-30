Caso Jimena Salas: dos absueltos, un muerto y un crimen sin respuesta

La justicia salteña aún no ha logrado cerrar el caso de Jimena Beatriz Salas, asesinada en enero de 2017 con más de 40 puñaladas. Este caso es paradigmático, ya que se hicieron dos juicios para dar con los asesinos. Y en este segundo, hubo dos absueltos por el beneficio de la duda, mientras que el principal acusado murió antes de afrontar el juicio. Por estas horas se conocieron los fundamentos de este último juicio, mientras la sociedad espera respuestas.

El caso parecía tomar un rumbo claro con el análisis de 17 muestras de ADN encontradas en la escena del crimen, todas coincidentes con el perfil genético de Javier Nicolás Saavedra. Entre estas pruebas, se encontraron restos de sangre en lugares cruciales, como el teléfono celular de la víctima y el picaporte de la puerta principal, lo que apuntaba directamente a su implicancia. Sin embargo, Javier no llegó a ser juzgado. Falleció el 15 de septiembre de 2025, un día antes del inicio del juicio, en el baño de la Alcaidía donde lo tenían que cuidar, pero se quitó la vida.

Sus hermanos Adrián y Carlos Saavedra fueron los que llegaron a juicio, pero ambos fueron absueltos. A pesar de las pruebas que vinculaban a Javier Saavedra, como su perfil genético en la escena del crimen y las declaraciones de testigos, la justicia determinó que no había suficientes pruebas directas para acusar a los hermanos de homicidio. Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal modificó los cargos iniciales, bajando su calificación de coautores a partícipes secundarios. Esto significó una pena menor que finalmente no fue necesaria, ya que el tribunal los absolvió por duda razonable.

La autopsia reveló que Jimena Salas sufrió un ataque violento y premeditado con más de 40 heridas punzocortantes en el cuello y tórax, de dos cuchillos, lo que fue fundamental para calificar el homicidio como femicidio.

El que falta

A pesar de que las pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen parecían apuntar directamente a Javier Saavedra, también se hallaron muestras de ADN de otro perfil, denominado "H2", que no coincidían con el de Saavedra ni con el de las víctimas. Este perfil, identificado en varias muestras recolectadas en la vivienda, sugiere la presencia de otra persona en el lugar del homicidio, cuya identidad aún no ha sido determinada. La justicia señaló que, debido a esta incoherencia genética, se abriría una nueva línea de investigación para tratar de identificar a este implicado, quien podría tener un rol crucial en el crimen.

Además, un detalle que llamó la atención durante la investigación fue el perro caniche gris llamado "Bonis", asociado con Javier Saavedra, que fue reconocido por varias personas cercanas a él. El animal había sido visto en los alrededores de la escena del crimen y fue utilizado como uno de los elementos para intentar vincular a los imputados con el homicidio. Sin embargo, la presencia del perro, aunque relevante, no fue suficiente para establecer una conexión clara entre los Saavedra y el asesinato.