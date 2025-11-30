Charla sobre el secreto profesional

En el marco del "Ciclo de conversatorios sobre libertad de expresión", organizado por la Facultad de Humanidades y la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSa, se realizó la conferencia "El secreto profesional. La verdad no develada" en el anfiteatro L de esa casa de estudios.

La actividad contó con una importante presencia de invitados y de alumnos de las distintas carreras, quienes siguieron las exposiciones con gran interés y participaron activamente con preguntas y comentarios sobre la temática del secreto profesional y la protección de las fuentes periodísticas.

Los disertantes fueron el juez federal Gustavo Montoya, profesor de la cátedra de Libertad de Expresión en la UNSa, y el periodista de investigación de El Tribuno, Antonio Oieni, distinguido con el premio a la excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El conocido Tano Oieni centró su exposición en una investigación que realizó en 1998 en Bolivia, focalizada en el accionar de bandas del crimen organizado con epicentro en Yacuiba. A partir de esa pesquisa -explicó- se desprendieron elementos clave para el esclarecimiento de un crimen ocurrido el 18 de septiembre de 1998, cuando tres integrantes de una banda ejecutaron en Salvador Mazza a los gendarmes Leocadio Salto y Mario Reynoso, considerado uno de los hechos más sangrientos de esa década. Y recordó cómo tuvo que defender el cuidar la fuente en un juicio ante un juez federal.