El Gobierno impulsa una segunda etapa de "motosierra": quiere achicar 10% la planta de estatales

El gobierno de Javier Milei encara su segunda etapa con un nuevo ajuste en la estructura del Estado, que se extenderá durante el primer semestre de 2026. Este ajuste, que incluye una nueva reducción de personal, apunta a disminuir la planta estatal en un 10%, tras los más de 51.000 despidos registrados en los primeros dos años de gestión.

La reestructuración se concentrará, según dejaron trascender fuentes oficiales, en organismos descentralizados como el Conicet, Anses, Indec, Afip, Oficina Anticorrupción, el Inta y el Inti, el Enacom, el Enre, la Coneau, el Arca, el Archivo General de la Nación y la Conadis. Se extenderá entre el próximo mes y junio de 2026.

El ajuste, bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete, conducida por Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, está centrado en hacer un Estado más eficiente.

En la práctica, esto implicará tanto despidos como no renovación de contratos, especialmente en organismos clave que han sido señalados por duplicar funciones o tener estructuras innecesarias. A partir de diciembre, varios contratos de trabajadores estatales llegarán a su fin, los cuales no serán renovados y eso permitirá que el ajuste avance rápidamente.

Eliminar 28 mil puestos

El INDEC informó que, en octubre de 2025, la administración pública nacional, incluyendo empresas y sociedades estatales, contaba con 285.570 trabajadores. De allí que con la nueva motosierra, el Gobierno libertario apuntará a eliminar 28.000 puestos.

Desde el inicio de la gestión de Milei, más de 58.000 puestos de trabajo fueron desvinculados, entre empleo centralizado, organismos descentralizados, fuerzas de seguridad, empresas estatales y entes de todo tipo.

Este nuevo ajuste se concentrará principalmente en los organismos descentralizados, pero también se evalúan recortes en las plantas de empresas estatales que serán privatizadas, y en los registros de automotores.

Los primeros recortes

En los primeros dos años, los recortes se enfocaron en la estructura centralizada del Estado, pero a partir de 2026, el foco se trasladará a los organismos descentralizados, como se mencionó anteriormente.

Fuentes oficiales indican que el proceso de reducción comenzará en las próximas semanas y se extenderá durante los dos primeros trimestres de 2026, a medida que se vayan venciendo los contratos que no serán renovados. El Gobierno prevé que los primeros recortes se hagan efectivos tras la expiración de contratos en diciembre, muchos de ellos heredados de administraciones anteriores.

Este plan de ajuste también incluye medidas que afectarán a las áreas de Medios Públicos, donde se prevé abrir un plan de retiros voluntarios para reducir el personal de la Televisión Pública y Radio Nacional, que actualmente cuentan con alrededor de 2.500 empleados. La idea es que estos medios continúen operando con una estructura más pequeña.

Nuevo régimen de contrataciones

Además, el Gobierno contempla la implementación de un nuevo régimen de contrataciones que exigirá autorización previa de la Jefatura de Gabinete para cubrir cargos vacantes, según lo estipulado en el proyecto de Presupuesto 2026. Esta medida busca limitar la expansión de la planta estatal y consolidar los recortes.

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, el gobierno intenta reducir el tamaño del Estado antes de entrar en la carrera proselitista en la que se descuenta que Milei buscará su reelección.