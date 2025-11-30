Invertir desde los 13 años es clave para las finanzas personales

Jóvenes de 13 a 17 años pueden operar en nuevos instrumentos financieros del mercado de capitales, a partir de la ampliación que introdujo la Comisión Nacional de Valores (CNV), con foco en impulsar la educación financiera desde temprana edad.

"La decisión de la CNV de permitir que los adolescentes desde los 13 años puedan abrir una cuenta comitente (siempre con autorización y supervisión de un tutor) es un paso importantísimo para acercar la educación financiera a las nuevas generaciones", afirmó María Laura Acosta, asesora especialista en finanzas, ahorro e inversiones.

Señaló que "en Argentina solemos llegar a la adultez tomando decisiones financieras a prueba y error, sin herramientas ni hábitos de planificación".

"Si los chicos aprenden a esa edad el manejo responsable del dinero: como ahorrar, qué es la inversión, tener un presupuesto, es mas fácil que entiendan conceptos como riesgo, objetivos y horizonte de inversión desde temprano", agregó.

Finanzas personales

Hasta ahora, este segmento se limitaba a operar en Fondos Comunes de Inversión (FCI) Abiertos, en especial los de tipo Money Market.

La nueva disposición legal modifica la participación de este grupo etario: se permite la inclusión de fondos que replican movimientos de acciones, bonos y otros instrumentos de renta variable.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, declaró que la medida representa un "avance" clave en la formación e integración financiera de las nuevas generaciones. El objetivo es que los jóvenes puedan comprender el valor de la planificación y el ahorro para construir su futuro económico desde una edad temprana.

La consultora Max Capital detalló qué cambia a partir de ahora:

Antes, los menores sólo podían invertir en Fondos Money Market.

Ahora pueden acceder a una oferta más amplia de Fondos Comunes de Inversión Abiertos.

Se mantienen las restricciones para FCI Cerrados y FCI Abiertos destinados a Inversores Calificados.

La asesora en finanzas María Laura Acosta sostuvo que "en Argentina estamos acostumbrados a vivir con inflación, volatilidad" por lo cual "aprender a ahorrar, diversificar y proteger el capital desde jóvenes puede cambiar el futuro de una familia entera".

Un cambio cultural

Si bien en Argentina lo que más se conoce son el dólar y plazo fijo, la especialista María Laura Acosta, sostuvo que en los últimos años se ve "una evolución muy marcada" que incluye: