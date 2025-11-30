PUBLICIDAD

30 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Más beneficios para viajar con Código ReSalta

El programa de la Cámara de Turismo ofrece rebajas.
Domingo, 30 de noviembre de 2025 01:28
Código ReSalta se presenta nuevamente como una campaña de beneficios impulsada por la Cámara de Turismo de Salta, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes. La iniciativa ofrece descuentos desde el 20% y propuestas con valor agregado en los principales destinos de la provincia. Para acceder, los visitantes deben activar el código y realizar reservas directas con los prestadores adheridos.

Por primera vez, una aerolínea nacional se suma al programa; FlyBondi acompaña esta edición con beneficios exclusivos, lo que marca un hito dentro de las estrategias de promoción turística de Salta.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que "Código ReSalta es una herramienta efectiva para sostener el movimiento turístico en temporada, fortaleciendo la actividad de nuestros prestadores y brindando a los viajeros la posibilidad de disfrutar de Salta con descuentos reales y experiencias de calidad". Además, sobre la incorporación de la aerolínea agregó que "por primera vez una compañía aérea se suma a esta estrategia. La participación de FlyBondi amplía la conectividad y refuerza la llegada de visitantes a la provincia, aportando un valor diferencial a esta edición".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, celebró el crecimiento del programa y sostuvo que "Código ReSalta refleja el trabajo conjunto que venimos llevando adelante entre el sector público y privado. La adhesión de más de 70 prestadores demuestra el compromiso del sector para sostener la competitividad, promover el consumo formal y dinamizar la economía turística en toda la provincia".

Código ReSalta está disponible en www.codigosalta.ar, donde los usuarios pueden consultar el listado completo de prestadores y activar el código antes de realizar sus reservas.

 

