Proveedores mineros operan al 35 por ciento

El freno que atraviesa la minería del litio en Salta sigue golpeando con fuerza a la cadena de proveedores locales, que hoy trabajan al 35% de su capacidad operativa, según confirmó el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa), Federico Russo. Aunque en los últimos meses comenzó a verse un leve repunte de contrataciones, el sector insiste en que la reactivación sólo será sostenible si el Gobierno nacional acelera una reforma impositiva profunda, incluso por encima de la laboral.

Russo explicó que la caída comenzó con la baja del precio internacional del litio y la finalización de las grandes obras de construcción de Posco, Eramine, Ganfeng y la planta Rincón. Eso dejó a buena parte de los proveedores con estructuras preparadas para un volumen de trabajo que se desplomó en pocos meses.

En este cierre de año el escenario muestra un cambio tenue: el proyecto Rincón, de Río Tinto, adjudicó nuevos contratos -como el catering para 1500 personas, perforación de pozos, provisión de hormigón y obras de infraestructura- lo que reinyectó algo de movimiento. Pero la actividad total del sector sigue muy por debajo: "Hoy estamos entre el 30 y 40% del nivel de actividad, un promedio del 35%", precisó el dirigente.

A pesar del presente complejo, Capemisa mira con expectativa tres desarrollos que podrían cambiar el panorama en 2026: *Rincón – Río Tinto, que ya está en marcha y anunció nuevas licitaciones; Pastos Grandes, que cuenta con viabilidad ambiental aprobada y busca financiamiento para iniciar obras y Abra Silver, proyecto de oro y plata que avanza en aprobaciones en Salta y Catamarca.

En contraste, el proyecto Taca Taca, considerado uno de los más estratégicos para la provincia, no muestra avances concretos en su proceso de aprobación ambiental, según Russo.

Ante la caída del trabajo, muchas empresas se vieron obligadas a reconvertirse: perforadoras que volvieron a servicios agrícolas y de agua; firmas de movimiento de suelos que trabajan en urbanizaciones o buscan contratos en otras provincias; y compañías más grandes que incluso operan en Chile.

Mantener el recurso humano

Russo remarcó que el esfuerzo principal fue sostener el empleo: "Todas las empresas tratan de mantener al máximo el recurso humano que prepararon. Pero cuando no hay renovación de obras, naturalmente cae el empleo", dijo.

El eje más contundente de la posición de Capemisa aparece cuando se analizan los cambios legislativos que impulsa el Gobierno nacional. Para Russo, la discusión sobre reforma laboral es importante, pero no es la urgencia principal.

La prioridad, asegura, es bajar la carga impositiva, a la que define como "un peso que afecta la viabilidad de los proyectos, encarece los costos internos y resta competitividad frente a países como Chile y Perú".