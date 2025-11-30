La escuela Técnica de Metán mostró el potencial de sus talleres y tecnología

Con gran éxito se desarrolló durante el viernes y sábado la muestra anual de la Escuela de Educación Técnica 3.133, profesor “Rosmiro Bazán”, de San José de Metán.

Alumnos y docentes trabajaron de manera conjunta en el montaje de los diferentes stands en la institución para mostrar a la comunidad el potencial de sus talleres y las distintas materias que se cursan.

“Para nosotros es un gran orgullo compartir con los vecinos y padres el trabajo realizado en este año. A nuestro colegio concurren en el secundario 528 alumnos que se reciben de técnico en equipo e instalación electromecánica y maestro mayor de obras. También tenemos formación profesional al que asisten 120 estudiantes que se capacitan en tornería y soldadura básica y electricidad domiciliaria”, dijo Fernanda Brizuela, directora de la destacada institución metanense.

Este año por primera vez hubo obras de teatro en la muestra anual, protagonizadas por alumnos. “También compartimos con la comunidad los trabajos de los talleres como carpintería, herrería, hojalatería, electricidad y electrónica, dibujo técnico y formación tecnológica, entre otros”, dijo el profesor, Anatolio Fernández, quien es el jefe de los talleres.

Robótica e inteligencia artificial

“En la materia de prácticas profesionalizantes tenemos proyectos de automatización y robótica. Hicimos un brazo robótico que es un seleccionador de confites, pero también puede seleccionar porotos, por ejemplo. También los alumnos realizaron un bastón para personas no videntes que puede marcar la ubicación y tiene un sistema que vibra, para indicar que está, por ejemplo, en el aula correcta”, dijo el profesor, Matías Zaidenberg.

“Además los alumnos lograron un sistema de automatización mediante el cual con GSM, enviando un mensaje de texto, el dueño de una granja, puede consultar la temperatura y humedad que hay en los recintos y adecuarlas a la que corresponde. También hemos utilizado inteligencia artificial como herramienta para aplicar informática y lograr proyectos con mucha mayor complejidad”, destacó.

El salón de usos múltiples de la escuela Técnica, al igual que las aulas y los otros espacios utilizados, estuvieron colmados por el público que fue a visitar la atractiva e interesante muestra. “Estamos mostrando el trabajo de todo el año, como el diseño en 3D con máquinas, electricidad, una maqueta de una vivienda automatizada y todo lo que respecta a la domótica, entre otras actividades”, dijo el alumno Marcelo Tobar, quien con sus compañeros trabajaron bajo la coordinación de los profesores Darío Navarro y Mauricio Romero.