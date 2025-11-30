VIDEOS. Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera División, tras empatar con Madryn 1 a 1

Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera División luego de empatar 1 a 1 con Deportivo Madryn, en el partido de vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional.

El equipo cordobés, dirigido por el entrenador Iván Delfino, había ganado 2 a 0 en el partido de ida.

Luis Silba abrio el marcador para el aurinegro, a los 18 minutos del segundo tiempo. Y a los 40, Agustín Morales consiguió el empate.

Estudiantes había compartido grupo con Central Norte en la fase regular de la Primera Nacional y fue verdugo de Gimnasia y Tiro en los cuartos de final del Reducido.

El equipo del interior cordobés es dirigido por Iván Delfino, un viejo conocido del fútbol salteño, ya que fue jugador y entrenador de Juventud Antoniana.

El conjunto de Río Cuarto regresa a la máxima categoría del fútbol argentino luego 40 años, desde su participación en el Nacional de 1985. También disputó el Nacional de 1982. Y desde 2019 juega en la segunda división.

En el primer tiempo, el conjunto cordobés tuvo las situaciones más claras y estuvo cerca de cerrar la serie con un 3-0 global, pero el arquero de Madryn, Yair Bonnin, apareció como figura al atajar en tres oportunidades los remates del paraguayo Javier Ferreira. Además, Recalde detuvo con el cuerpo un disparo sobre la línea de Agustín Fontana, manteniendo el cero.

El segundo tiempo empezó con más ritmo y a los 18 minutos Silba conectó una tijera para batir a Brian Olivera y poner a Madryn a un gol de forzar los penales. Con un hombre menos desde los 36’, Madryn no pudo sostener la ventaja y cuatro minutos después llegó el empate de Agustín Morales, que sentenció la serie a favor de Estudiantes.

El cierre del partido estuvo marcado por incidentes: hinchas locales arrojaron proyectiles al campo de juego y la Policía debió intervenir para contener la situación y evitar que la confrontación escale.

