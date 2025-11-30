Murió Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

La provincia de Jujuy confirmó este domingo el fallecimiento del doctor Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial.

Meyer, quien había sido ratificado en su cargo para el período 2024-2025, contaba con una destacada y extensa carrera en la vida pública e institucional de Jujuy.

Su trayectoria en el Poder Judicial fue ascendente. Antes de asumir la presidencia de la Corte a principios de 2024, Meyer se desempeñó como vocal del Superior Tribunal de Justicia, cargo al que había ingresado en diciembre de 2020.

La carrera pública de Meyer no se limitó al ámbito judicial. Anteriormente, ocupó importantes funciones en el Poder Ejecutivo: fue Ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy entre los años 2015 y 2020.

Además, Meyer tuvo experiencia legislativa y municipal, ya que ocupó una banca como diputado provincial en la Legislatura de Jujuy, y fue concejal de la ciudad de San Salvador de Jujuy durante la década del 2000.