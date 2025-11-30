El papa León XIV llamó a la unidad y la paz en su despedida de Turquía

El papa León XIV concluyó hoy, primer domingo de Adviento, su primer viaje apostólico a Turquía, al que arribó el pasado jueves, y que constituyó una peregrinación a los sitios donde se celebró el primer Concilio ecuménico de la historia de la Iglesia.

Antes de abandonar el país para partir rumbo al Líbano, el Pontífice participó en una solemne Divina Liturgia en la Catedral Patriarcal de San Jorge en Estambul, la cual es equivalente a la Santa Misa en los ritos latinos, donde exhortó a todos los cristianos a comprometerse con la unidad y a considerarse siempre como hermanos.

En ese marco, enfatizó que, si bien “ha habido muchos malentendidos e incluso conflictos entre cristianos de distintas Iglesias en el pasado, y aún sigue habiendo obstáculos que nos impiden estar en plena comunión”, es crucial que “no debemos retroceder en el compromiso por la unidad y no podemos dejar de considerarnos hermanos y hermanas en Cristo y de amarnos como tales”.

Durante la liturgia, el Papa recordó además el gesto histórico que dio inicio a un camino de paz, diálogo y unidad entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa: hace 60 años, Pablo VI y el Patriarca Atenágoras decidieron "borrar de la memoria de la Iglesia las excomuniones mutuas del año 1054", las cuales habían dividido a ambas comunidades.

El Papa aseguró que "hoy estamos llamados a comprometernos más hacia la restauración de la plena comunión" y destacó que la búsqueda de la plena comunión entre todos los bautizados sigue siendo una prioridad fundamental para la Iglesia Católica. Recalcó que esta tarea forma parte esencial de su misión como Obispo de Roma, "cuyo papel específico a nivel de Iglesia universal consiste en estar al servicio de todos para construir y preservar la comunión y la unidad".

En su último discurso antes de partir de Turquía, León XIV enumeró los tres desafíos comunes que actualmente enfrentan las iglesias. Ante el escenario de conflictos mundial, el primer desafío es la construcción de la paz, ante lo cual la exhortación del Papa fue clara y directa: católicos y ortodoxos están llamados a ser constructores de paz. Sin embargo, puntualizó Su Santidad, sin olvidar "que esta paz no es sólo fruto de un esfuerzo humano, sino don de Dios". De hecho, señaló el Papa, "la paz se implora con la oración, con la penitencia, con la contemplación, con esa relación viva con el Señor que nos ayuda a discernir las palabras, los gestos y las acciones que debemos emprender, para que estén verdaderamente al servicio de la paz".

El segundo desafío común, señalado por León XIV, es la crisis ecológica, la cual requiere "una conversión espiritual, personal y comunitaria, para cambiar de rumbo y salvaguardar la creación". El Papa aseguró: "Católicos y ortodoxos estamos llamados a colaborar para promover una nueva mentalidad, en la que todos se sientan custodios de la creación que Dios nos ha confiado".

Por último, el tercer desafío que enumeró el Pontífice es el "uso responsable" de las nuevas tecnologías, si bien es consciente de las enormes ventajas que pueden ofrecer a la humanidad. En este sentido, afirmó que "católicos y ortodoxos deben trabajar juntos para promover un uso responsable de ellas, al servicio del desarrollo integral de las personas, y una accesibilidad universal, para que tales beneficios no queden reservados a un pequeño número de personas y a los intereses de unos pocos privilegiados”.