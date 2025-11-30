Robo de motos en Salta: una modalidad que se expande en la ciudad

Una serie de operativos desarrollados entre la madrugada y la tarde de hoy en distintos puntos de la provincia dejó al descubierto una problemática que se repite: la circulación de motocicletas con irregularidades, adulteraciones o directamente denunciadas como robadas.

Los procedimientos llevados adelante por áreas motoristas y de seguridad urbana de la Policía de la Provincia, finalizaron con secuestros de rodados y demoras de sus conductores, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Moto secuestrada en Villa Lavalle. Foto: Policía de Salta

El hecho más reciente ocurrió en villa Lavalle, durante un patrullaje preventivo en la zona de avenida Tavella y Río La Viña. Efectivos del Departamento Motorista de Emergencia Policial fiscalizaron una motocicleta y detectaron que la numeración del motor había sido adulterada. Ante esta irregularidad, procedieron a la demora del conductor, un joven de 28 años, y al secuestro del rodado. La Fiscalía Penal 4 tomó intervención en la causa.

Un joven detenido en un procedimiento en Villa Lavalle. Foto: Policía de Salta.

Horas antes, durante la madrugada, otro procedimiento similar se concretó en barrio Solidaridad. En plena recorrida preventiva, personal policial observó a un motociclista circulando sin chapa patente. Al solicitar la documentación correspondiente y verificar el rodado, los efectivos confirmaron que tenía un pedido de secuestro vigente por robo. El conductor, un hombre de 39 años, fue demorado, y la motocicleta quedó bajo resguardo judicial.

Moto secuestrada en Solidaridad.

Detenido en un procedimiento en Solidaridad.

La recuperación de una moto sustraída días atrás también formó parte de la jornada. En barrio Norte Grande, efectivos de Seguridad Urbana actuaron tras la denuncia de un vecino a quien le habían robado su motocicleta el martes pasado en villa Cristina. El propio damnificado, a través de averiguaciones realizadas en redes sociales, logró identificar una vivienda donde presumía que el vehículo había sido reducido. Con esa información, la Policía concretó un procedimiento que derivó en el secuestro del rodado. Intervino la Fiscalía Penal 6.

Moto secuestrada en Norte Grande. Foto: Policía de Salta

Finalmente, en Tartagal se registró otro hecho vinculado a irregularidades en motovehículos. En la zona de calle Las Matas y la Ciclovía, uniformados fiscalizaron una motocicleta cuyo motor presentaba la numeración suprimida. El conductor fue demorado y el rodado secuestrado. La causa quedó a disposición de la Fiscalía Penal 2.

Moto secuestrada en Tartagal. Foto: Policía de Salta

Detenido en Tartagal. Foto: Policía de Salta

Los cuatro procedimientos reflejan la continuidad de operativos preventivos destinados a detectar rodados adulterados, robados o sin documentación, un fenómeno creciente que alimenta el mercado ilegal de motos en distintas zonas urbanas. Las Fiscalías intervinientes avanzan ahora con las actuaciones correspondientes para determinar el origen de cada uno de los vehículos secuestrados y la responsabilidad penal de los involucrados.