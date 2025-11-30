La fuerte reflexión de Franco Colapinto tras el GP de Qatar: “No tengo confianza”

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, aseguró que “no tiene confianza” luego de finalizar en la decimocuarta posición del Gran Premio de Qatar, llevado a cabo este domingo en el Circuito Internacional de Lusail.

En diálogo con la prensa posterior a la carrera, el pilarense, corredor de la escudería Alpine, reflexionó acerca de la campaña 2025 que tendrá su última cita en el Gran Premio de Abu Dhabi, el cual definirá al próximo campeón de la ‘Máxima’ (Lando Norris, Max Verstappen u Oscar Piastri).

“Ojalá que se termine pronto la temporada”, aseveró el joven albiceleste de 22 años quien finalizó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly luego de que este protagonizara un choque con Niko Hülkenberg (Kick Sauber).

“A pesar de los cambios que hicimos, no encontré ritmo y no me sentí cómodo en todo el fin de semana, aunque hoy manejé un poco mejor. Estoy patinando mucho en la entrada y cuando trato de empujar en la mitad de curva, no tengo confianza, no encontré lo que quería este fin de semana”, destacó Colapinto.

Y añadió: “Espero volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un cierre de temporada muy difícil”.

La disputa en el Yas Marina Circuit, que contará con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, le pondrá fin a un complicado año para el pilarense que, si bien logró asegurarse su lugar con la entidad francesa para 2026, de momento no logró sumar puntos en 2025 y apostará todo a la última jornada.

“Es un circuito duro en el que no hay paredes, pero esta esa grava de mierda que no te deja irte ni un centímetro afuera, pero fue una carrera dura con curvas difíciles, algunas divertidas para manejar, pero por otro lado muy difícil y muy monótona, no dio nada de oportunidades para pasar así que, aburrido”, concluyó sobre el GP de Qatar.