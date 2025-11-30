La pasión por la cultura nativa

Bruno Jacovella, un escritor y estudioso polifacético, cuyas investigaciones sobre la cultura ancestral y criolla de las provincias lo convirtieron en uno de los pilares de la tarea de compilación y análisis del leyendas, música y canciones que el país llevó adelante durante medio siglo. Toda esa obra colectiva se manifestó a pleno en el boom del folclore de los años '50 y '60.

Nacido en Tucumán el 21 de noviembre de 1910, su vocación por la investigación abarcó varias ramas del conocimiento científico relacionadas con teoría de la cultura, ciencias antropológicas, filosofía de la historia, análisis sociológico, literatura, investigación folklórica y musicologica, periodismo de ideas. Conocedor de varios idiomas (latín, griego, ingles, francés, italiano, alemán) fue traductor entre otros libros de "Las llaves del Reino" de A.J. Cronin. Fue un genuino representante de la intelectualidad nacionalista y católica.

Jacobella definió al folklore como "la Ciencia de la Cultura tradicional del pueblo dentro de la sociedad civilizada".

Con Juan Alfonso Carrizo realizó un trabajo de investigación titulado "Cantares de la tradición bonaerense contenidos en dos cuadernos manuscritos hallados en una estancia del partido de Maipú", que publicó la Revista del Instituto Nacional de la Tradición.

Participé con Jacovella en un Encuentro de Folklore, realizado en la Universidad Nacional de Salta en 1984 junto a grandes estudiosos como Vicente Pérez Sáenz, Fanny Osán de Pérez Sáenz, Félix Coluccio, Olga Fernández Latour de Botas, y muchos otros, a partir de allí surgió una amistad que me nutrió.

Sus inquietudes lo habían llevado a Buenos Aires, a los 24 años. Incursionó en el estudio del folklore y el periodismo en el clima cultural de la 'Generación del Centenario'. Colaboró en diarios y revistas con un centenar de artículos publicados. Fue secretario técnico del Instituto Nacional de la Tradición, actualmente Instituto Nacional de Antropología; director general del teatro Colón; director del Instituto Nacional de Musicología. Profesor titular de la cátedra de Antropología Social en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador, de Etnomusicología y Folklore de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica. En la década del 50 codirigió junto a su hermano Tulio Jacovella las revistas 'Esto Es' y 'Mayoría' y posteriormente el Diario 'Mayoría', 1973-1976. Fue director del Suplemento de Letras, Artes y Ciencias, 1974-1976 y director de la revista 'Esto es tecnología y modernización', 1980-1981.

Murió en septiembre de 1996

Sus libros: "Viejas historias descorazonadas", cuentos, 1937. "Confortantes y prodigiosas historias del poeta Jerónimo Esteban Malanik", Premio Municipal, 1938. "Las supersticiones. Contribución a la metodología de la investigación folklórica", 1939, con Rafael Jijena Sánchez. "Manual Guía para el Recolector", 1951. "Fiestas tradicionales argentinas y supersticiones", con Rafael Jijena Sánchez, 1954. "Folklore argentino", 1959, incluye trabajos de varios autores. "Juan Alfonso Carrizo. El ser nacional frente a la tradición y la ilustración", 1963, ensayo, Tercer premio Concurso Nacional Juan Bautista Alberdi de la Subsecretaría de Cultura de la Nación, Leonardo Impresora. "12 historias del ser y el no ser", cuentos, 1971. "Claves para la interpretación argentina", 1980. "El hombre, la cultura, la historia. Ensayo de Antropología, Holística e Historiografía", 1986. "El ocaso de la IV Argentina federal", 1991, coautor con su hermano Tulio Jacovella.

En noviembre de 2002, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de El Salvador creó la Cátedra de Etiología Cultural Argentina Prof. Bruno C. Jacovella. En 2003, la Secretaría de Cultura de la Nación publicó el libro "Cultura y Sociedad. Bruno C. Jacovella', con una selección de trabajos de Jacovella realizada por Enrique Zuleta Álvarez, quien dedica el capítulo inicial a una reseña biográfica sobre su vida y obra.