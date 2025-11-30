PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
1 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Papa León XIV
Primera Nacional
Indonesia
Motos robadas
Series
Franco Colapinto
Liga Profesional Argentina
Día Mundial contra el VIH/SIDA
General Güemes
Arrimate
Papa León XIV
Primera Nacional
Indonesia
Motos robadas
Series
Franco Colapinto
Liga Profesional Argentina
Día Mundial contra el VIH/SIDA
General Güemes
Arrimate

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Ni la lluvia impidió la celebración de una nueva edición de “Arrimate”, el festival del mate en plaza España

El encuentro contó con una destacada grilla artística que incluyó las presentaciones de Canto Cuatro, Carafea, Joaquín Sosa y DJ Play, ofreciendo música en vivo para todas las edades y animando la jornada incluso bajo un cielo inestable.
Domingo, 30 de noviembre de 2025 22:33
Salta celebró el Día Nacional del Mate. Fotos: Pablo Yapura
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este domingo, y a pesar de la lluvia que sorprendió a la capital salteña, Salta volvió a vivir una nueva edición de Arrimate, el tradicional festival del mate que reunió a una multitud en plaza España para celebrar el Día Nacional del Mate.

Fotos: Pablo Yapura

El encuentro contó con una destacada grilla artística que incluyó las presentaciones de Canto Cuatro, Carafea, Joaquín Sosa y DJ Play, ofreciendo música en vivo para todas las edades y animando la jornada incluso bajo un cielo inestable.

Fotos: Pablo Yapura

Además de la propuesta musical, el festival sumó un paseo de emprendedores con más de 30 stands dedicados a productos vinculados al mate: desde accesorios y yerbas artesanales hasta distintas piezas de diseño y artesanías. También hubo un sector gastronómico con opciones dulces y saladas especialmente pensadas para acompañar la infusión, lo que completó una tarde ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Fotos: Pablo Yapura

Con una amplia participación del público, Arrimate volvió a consolidarse como una de las celebraciones más queridas por los salteños, combinando tradición, música y el infaltable ritual matero.

Fotos: Pablo Yapura

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD