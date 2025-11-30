Ni la lluvia impidió la celebración de una nueva edición de “Arrimate”, el festival del mate en plaza España

Este domingo, y a pesar de la lluvia que sorprendió a la capital salteña, Salta volvió a vivir una nueva edición de Arrimate, el tradicional festival del mate que reunió a una multitud en plaza España para celebrar el Día Nacional del Mate.

Fotos: Pablo Yapura

El encuentro contó con una destacada grilla artística que incluyó las presentaciones de Canto Cuatro, Carafea, Joaquín Sosa y DJ Play, ofreciendo música en vivo para todas las edades y animando la jornada incluso bajo un cielo inestable.

Además de la propuesta musical, el festival sumó un paseo de emprendedores con más de 30 stands dedicados a productos vinculados al mate: desde accesorios y yerbas artesanales hasta distintas piezas de diseño y artesanías. También hubo un sector gastronómico con opciones dulces y saladas especialmente pensadas para acompañar la infusión, lo que completó una tarde ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Con una amplia participación del público, Arrimate volvió a consolidarse como una de las celebraciones más queridas por los salteños, combinando tradición, música y el infaltable ritual matero.