Exitosa máster class de taekwondo en Salta

Con una gran participación el viernes pasado se llevó a cabo una máster clase de taekwondo que estuvo a cargo del gran maestro Jesús Adolfo Villanueva, 9º Dan y vicepresidente de la ITF (Federación Internacional de Taekwondo) para América y del sabon- nim Jesús Yapura, 6º DAN y presidente de la escuela salteña de la especialidad "Tedy".

Cabe resaltar que de la clase participaron varios deportistas locales y se tomaron examen a los nuevos cinturones negros de la disciplina, como parte del proyecto educativo de la institución.

Y siguiendo con el proceso de profesionalización a nivel nacional, se prevé que el próximo sábado 5 de diciembre Villanueva llegue a Tucumán para tomar nuevos exámenes.