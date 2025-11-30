PUBLICIDAD

1 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Exitosa máster class de taekwondo en Salta

Fue realizada por los maestros Adolfo Villanueva y Jesús Yapura.
Lunes, 01 de diciembre de 2025 01:23
Con una gran participación el viernes pasado se llevó a cabo una máster clase de taekwondo que estuvo a cargo del gran maestro Jesús Adolfo Villanueva, 9º Dan y vicepresidente de la ITF (Federación Internacional de Taekwondo) para América y del sabon- nim Jesús Yapura, 6º DAN y presidente de la escuela salteña de la especialidad "Tedy".

Cabe resaltar que de la clase participaron varios deportistas locales y se tomaron examen a los nuevos cinturones negros de la disciplina, como parte del proyecto educativo de la institución.

Y siguiendo con el proceso de profesionalización a nivel nacional, se prevé que el próximo sábado 5 de diciembre Villanueva llegue a Tucumán para tomar nuevos exámenes.

