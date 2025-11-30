PUBLICIDAD

Feliz cumpleaños
El Tribuno en África
Quita de subsidios al agua y gas
Mapa del Arsénico
Taekwondo
Boxeo
controles truchos
Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta
Deportes

Recta final para la guerra por el "Camino a la Gloria IV"

Cuatro peleas profesionales y 8 amateurs de primer nivel cerrarán un 2025 imperdible en el Delmi. 
Lunes, 01 de diciembre de 2025 01:23
Un cierre a pura adrenalina y grandes combates. El próximo 5 de diciembre, en la velada denominada "Camino a la Gloria IV" la convocante promotora Billions Promotions hará vibrar el microestadio Delmi con una grilla de combates de primer nivel, que se iniciará a partir de las 20.30 horas.
Es que luego de 8 peleas amateurs de grandes promesas salteñas, la noche de verdaderos combates en el cuadrilátero del coloso deportivo, cuatro choques profesionales marcarán en cierre 2025.


En la categoría welter, volverá a subir al escenario la oranense Josefina "La Medusa" Paz, quien buscará mostrar nuevamente todo su poderío, esta vez ante la porteña Karen "La Reina" Vega.
Asimismo, en la categoría superpluma Marcos "El Emperador" Rodríguez se enfrentará a Facundo "Canelo" Medina, mientras que en la de semifondo en supermediano será el debut de Ramiro "Martillo" Paz en la arena profesional, cuando se vean las caras ante Baltazar "Superman" Alarcón.


Y la frutilla del postre, en un combate imperdible de los semipesados, Mauro "El Titán" Herrera y el santafesino Juan "Polvorita" Coria demostrarán una guerra sin cuartel ante lo que se prevé un lleno total en el estadio.
Las entradas para una cita imperdible de los puños pueden adquirirse a través de norteticket.com. El pesaje de los boxeadores profesionales se realizará el jueves en la Panadería del Chuña.

 

Temas de la nota

