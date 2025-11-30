Franco Colapinto afronta el GP de Qatar, que puede definir el campeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto saldrá a la pista este domingo para disputar el Gran Premio de Qatar, una carrera clave para definir al nuevo campeón de la Fórmula 1. El piloto argentino llega golpeado tras un fin de semana muy difícil en el Circuito Internacional de Lusail, donde terminó último en todas las sesiones previas. “Triste porque creo que fue todo mío: no manejé bien, no me sentí bien y no cerré una buena vuelta”, reconoció.

Mientras Colapinto intenta revertir su performance con el Alpine A525, la lucha por el campeonato se encuentra en su punto máximo. Lando Norris lidera con 396 puntos, seguido de Oscar Piastri -ganador de la Sprint- con 374, y del vigente campeón Max Verstappen, que suma 371. El británico de McLaren tiene la gran oportunidad de definir el título en Lusail.

Para ser campeón este domingo, Norris necesita una combinación de resultados. La única forma directa es ganar la carrera. Si no lo hace, dependerá de las posiciones de Piastri y Verstappen, lo que podría estirar la definición hasta el GP de Abu Dabi.

Qué necesita Lando Norris para ser campeón:

Si gana, es campeón.

Si sale 2°: Piastri debe terminar 4° o peor y Verstappen 3° o peor.

Si sale 3°: Piastri debe ser 5° o peor y Verstappen 4° o peor.

Si sale 4°: Piastri 6° o peor y Verstappen 5° o peor.

Si sale 5°: Piastri 7° o peor y Verstappen 6° o peor.

Si sale 6°: Piastri 8° o peor y Verstappen 7° o peor.

Si sale 7°: Piastri 9° o peor y Verstappen 8° o peor.

Si sale 8°: Piastri no debe sumar y Verstappen debe terminar 10° o peor.

Si Norris no suma puntos, deberá esperar que Piastri tampoco lo haga y que Verstappen no sume más de uno.

La grilla de partida para el GP de Qatar quedó conformada de la siguiente manera:

Oscar Piastri

Lando Norris

Max Verstappen

George Russell

Kimi Antonelli

Isack Hadjar

Carlos Sainz

Fernando Alonso

Pierre Gasly

Charles Leclerc

Nico Hülkenberg

Liam Lawson

Oliver Bearman

Gabriel Bortoleto

Alexander Albon

Yuki Tsunoda

Esteban Ocon

Lewis Hamilton

Lance Stroll

Franco Colapinto

El Gran Premio de Qatar se largará este domingo a las 13:00 (hora argentina) en el circuito de Lusail y podrá verse por ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium.