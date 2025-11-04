PUBLICIDAD

4 de Noviembre
Nacionales

Fred Machado sería extraditado mañana

El empresario vinculado a Espert será llevado a EEUU.
Martes, 04 de noviembre de 2025 01:38
Nuevas imágenes de Fred Machado.
Federico "Fred" Machado, el empresario argentino acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de ser uno de los responsables de financiar la campaña del diputado nacional (en licencia) de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, sería extraditado mañana.

Machado es investigado por la justicia de Estados Unidos, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas; tanto en el exterior como en nuestro país fue acusado de integrar una organización delictiva transnacional.

En abril del año 2021, fue detenido en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición; este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó dicha solicitud, por lo que el empresario aeronáutico fue trasladado a Buenos Aires para ser entregado, este miércoles, a las autoridades norteamericanas.

La figura de Machado tomó importancia a nivel público cuando se descubrió su relación 'amistosa' con Espert, a quien, además de haberle financiado su campaña presidencial en 2019 con aparentes fondos del narcotráfico, le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta en ese periodo.

Por otra parte, y durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de 200.000 dólares en concepto de "asesorías" contables.

 

 

 

