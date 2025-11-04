Güemes: Encuentran un oso melero bebé en una vivienda

Un osezno de Oso Melero fue encontrado por una familia residente en barrio Santa Teresita de la ciudad de Güemes. El mamífero, cuya especie está en peligro de extinción, se encontraba en el interior de la cocina de la vivienda acurrucado en un rincón, mostrando síntomas de estar muy asustado. La familia llamó de inmediato al personal policial, quienes se hicieron cargo de la situación. "El Oso Melero fue encontrado en la cocina de la vivienda que es abierta por no contar con algunas de sus paredes, lo que le permitió ingresar y buscar un lugar donde se sintiera seguro. El osezno de corta edad, no brindó resistencia cuando el personal policial lo levantó para ponerlo en el interior de una caja, para ser trasladado a la comisaría local" explicó el Comisario Mayor, Simón Pistán.

El Oso Melero, podría haber llegado por sus propios medios hasta el barrio Santa Teresita, es muy posible que lo haya hecho escapando de los incendios forestales, siendo ésta la hipótesis más probable con respecto a su aparición en un área muy poblada de la ciudad de Gral. Güemes, pero cercana a las tierras de cultivos de cañas de azúcar, pertenecientes al ingenio San Isidro.