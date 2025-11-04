Joven al volante mató a una pareja y lesionó a tres menores

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Todo ocurrió el viernes por la noche, en la esquina de ruta 197 y Mendoza, cuando una camioneta Volkswagen Amarok manejada por un joven de 23 años, chocó de lleno contra un Renault 12 en el que viajaban cinco personas.

De acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, el auto familiar parece cruzar el semáforo en rojo. En cuestión de segundos, la camioneta apareció a toda velocidad y se incrustó en el lateral del Renault.

El impacto fue tan violento que el conductor salió despedido del auto, que quedó destrozado, y la camioneta terminó incrustada.

En el auto viajaban Renzo y Eliana Benítez junto a sus tres hijos, de 7, 11 y 14 años. La pareja murió; mientras que los chicos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y fueron rescatados por los bomberos.

Los nenes fueron trasladados al hospital local con múltiples fracturas y traumatismos. Los derivaron poco después a los hospitales Gutiérrez y Garrahan.

El mayor de los hermanos sufrió importantes heridas y está en grave estado.

El conductor de la camioneta, Michael Jean Carballo, fue asistido en el lugar, pero no sufrió lesiones de gravedad.