PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
4 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Coimas en ANDIS
Presupuesto 2026
Atletismo
reforma laboral de Milei
Comité para la Prevención de la Tortura
Gobernador Gustavo Sáenz
Trabajadores
Coimas en ANDIS
Presupuesto 2026
Atletismo
reforma laboral de Milei
Comité para la Prevención de la Tortura
Gobernador Gustavo Sáenz
Trabajadores

DÓLAR OFICIAL

$1500.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Joven al volante mató a una pareja y lesionó a tres menores

El choque ocurrió en la localidad bonaerense de José C. Paz.
Martes, 04 de noviembre de 2025 01:38
Así quedaron los vehículos simiestrados. TN
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Todo ocurrió el viernes por la noche, en la esquina de ruta 197 y Mendoza, cuando una camioneta Volkswagen Amarok manejada por un joven de 23 años, chocó de lleno contra un Renault 12 en el que viajaban cinco personas.

De acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, el auto familiar parece cruzar el semáforo en rojo. En cuestión de segundos, la camioneta apareció a toda velocidad y se incrustó en el lateral del Renault.

El impacto fue tan violento que el conductor salió despedido del auto, que quedó destrozado, y la camioneta terminó incrustada.

En el auto viajaban Renzo y Eliana Benítez junto a sus tres hijos, de 7, 11 y 14 años. La pareja murió; mientras que los chicos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y fueron rescatados por los bomberos.

Los nenes fueron trasladados al hospital local con múltiples fracturas y traumatismos. Los derivaron poco después a los hospitales Gutiérrez y Garrahan.

El mayor de los hermanos sufrió importantes heridas y está en grave estado.

El conductor de la camioneta, Michael Jean Carballo, fue asistido en el lugar, pero no sufrió lesiones de gravedad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD