Policía tucumano expulsado por obscenidad pública

Un efectivo de la Policía de la Provincia de Tucumán fue directamente echado de la fuerza por decreto luego que el mismo uniformado reglamentariamente mostraba su órgano sexual masculino de manera pública en grupos de redes sociales ajenas a la institución

No se sabe a ciencia cierta qué es lo que buscaba resaltar el policía o cuál era el mensaje subyacente, lo cierto es que al viralizarse las imágenes, la jefatura de la fuerza lo echó de inmediato, amparado en el protocolo interno y en un decreto ley.

El Ministerio de Seguridad de Tucumán, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, desafectó de manera inmediata a Gonzalo Ezequiel Santillán, un Personal Transitorio Policial, tras un grave incumplimiento disciplinario La medida, respaldada por el decreto 2919/7 y el secretario de Seguridad Héctor Gustavo Vizcarra, se tomó luego de que se viralizara una foto en la que Santillán, uniformado, mostraba su órgano reproductor masculino en un grupo de WhatsApp con personas ajenas a la fuerza .

El agente llevaba solo cinco meses en la policía.