Presupuesto: el oficialismo busca postergar el debate hasta diciembre

La reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, convocada para hoy a las 12, se anticipa con final abierto. Mientras la oposición intentará emitir dictamen para llevar el Presupuesto 2026 al recinto antes de fin de mes, el oficialismo procurará dilatar cualquier definición con la mira puesta en debatir la iniciativa recién en las sesiones extraordinarias de diciembre.

El Gobierno pretende prorrogar el debate hasta el 10 de diciembre, cuando la nueva composición del Congreso lo dejará como primera minoría, con unos 115 diputados propios y aliados. Esa correlación le permitiría aprobar leyes clave con el respaldo de apenas 14 legisladores más. La postura de La Libertad Avanza (LLA) cuenta además con el apoyo de varios gobernadores, que buscan más tiempo para negociar la inclusión de obras públicas, avales para tomar deuda y la cobertura de déficits previsionales provinciales.

Según adelantaron fuentes del oficialismo, la estrategia será esperar si el peronismo, la izquierda y Encuentro Federal logran las 25 firmas necesarias para emitir despacho. Solo en ese caso LLA presentaría su propio dictamen. "Queremos que no haya dictamen y que el debate se realice en diciembre", señalaron voceros libertarios. En caso de que la oposición alcance una mayoría, el objetivo del Gobierno será impedir el quórum en el recinto antes del 30 de noviembre.

Ayer, el oficialismo reunió a sus aliados del PRO, la UCR, Producción y Trabajo, Innovación Federal y la Liga del Interior, quienes ratificaron su apoyo para postergar el tratamiento del Presupuesto. Del encuentro participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el presidente de la comisión, Alberto Benegas Lynch; y los diputados Martín Arjol, Pamela Verasay, Daiana Fernández Molero, Nancy Picón, Carlos Fernández y José Luis Garrido.

El proyecto de Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un dólar a $1.423 para diciembre del próximo año.

En tanto, los bloques de Encuentro Federal y Democracia para Siempre se ausentaron de la reunión, al igual que los legisladores del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone.

Por su parte, el diputado Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, trabaja en un dictamen alternativo que proyecta un superávit menor al oficial para incluir partidas destinadas a las leyes de Discapacidad, Garrahan y Universidades, y al déficit de las cajas jubilatorias. La Comisión de Presupuesto concluyó el jueves pasado la ronda de consultas con la participación de ministros y secretarios del Ejecutivo. El proyecto oficial prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1%, un dólar a $1.423 en diciembre de 2026 y un superávit primario estimado en $2,7 billones.