Preocupación por la continuidad del Comité de Prevención de la Tortura

Organizaciones integrantes de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, que vienen insistiendo desde hace algunos meses por el llamado a concurso para renovar mandatos en el Comité contra la Tortura, convocaron una conferencia de prensa para hoy, a las 10, en el Bar Los Tribunales, de Rivadavia y Mitre.

Allí referentes de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, la Asociación Miguel Ragone y la Liga Argentina por los Derechos Humanos expondrán su preocupación ante los interrogantes que la demora del proceso de selección plantea en torno de la continuidad del órgano creado por ley 8.024.

A través de un pronunciamiento firmado por Blanca Silvia Lescano, Nora Beatriz Leonard, Elia Fernández, Elena Rivero, Bertha Graciela Lozana Maggi y Fernando Pequeño Ragone, la Mesa de Derechos Humanos remarcó que el Comité para la Prevención de la Tortura, en su primer período de gestión, ha demostrado cumplir su sensible papel institucional "con eficacia, compromiso y sensibilidad, pese a no contar con un presupuesto adecuado. Sabemos que el próximo 14 de febrero de 2026 caducarán los mandatos de los Comisionados representantes de los organismos de Derechos Humanos, quienes fueron seleccionados mediante un concurso público de antecedentes", agregaron.

Y sobre lo expuesto, advirtieron que el proceso de selección para la renovación de los mandatos "aún no ha iniciado, pese a que deben llevarse adelante distintas etapas vinculadas con la transparencia, participación y evaluación de idoneidad de los/as postulantes". Recordaron que, ante la indefinición, el pasado 4 de agosto "presentamos esta preocupación mediante nota formal al Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ing. Ricardo Villada, sin ningún tipo de respuesta a la fecha".