"Sus dirigentes nos maltratan", dijo Sáenz sobre los libertarios

El gobernador Gustavo Sáenz cuestionó con dureza a los referentes libertarios de Salta y exigió al Gobierno nacional "respeto y consideración" hacia los mandatarios provinciales. En una entrevista con A24, advirtió que mientras los gobernadores "hacen de héroes" acompañando las medidas de Javier Milei, los dirigentes locales de La Libertad Avanza "los tratan de villanos" y "están aliados con el kirchnerismo".

"La queja constante de los gobernadores, sobre todo de los que representamos frentes provinciales, es que mientras nosotros hacemos de héroes y acompañamos al Gobierno en las medidas que necesita para poder avanzar, los dirigentes que tienen ellos en las provincias nos tratan de villanos. Nos maltratan, nos difaman y están aliados con el kirchnerismo", afirmó Sáenz.

El mandatario puso como ejemplo su propia provincia: "Salta era el medio, y le pegaba el kirchnerismo por un lado y los tres dirigentes libertarios que tienen en Salta, todo el día difamándome, diciendo barbaridades, cuestiones que van más allá de la política, personales", señaló. Sáenz señaló que los gobernadores han cumplido su parte en los acuerdos alcanzados con la administración nacional, pero remarcó que "todavía no se cumplieron los compromisos de la primera etapa".

"Nos piden que acompañemos con leyes fundamentales para esta segunda etapa, y lo hacemos, pero nos siguen atacando. Entonces, que al menos les bajen línea a sus dirigentes para que tengan la prudencia de quedarse callados la boca", reclamó. El gobernador recordó además que en las últimas elecciones provinciales en Salta, donde él compitió, estaban todos juntos: "Estaba este señor de La Cámpora, que es diputado nacional, era candidato con uno de los diputados nacionales de La Libertad Avanza, donde iban todos. Estaba Olmedo también ahí".

Las declaraciones de Sáenz se dieron en el marco de una entrevista en la que fue consultado sobre la postura que adoptarán los diputados salteños en el debate por el Presupuesto nacional. El gobernador evitó precisar una posición concreta, aunque insistió en que "la agenda política no la va a marcar Cristina Kirchner" y que el Gobierno nacional debe "dar muestras de respeto y federalismo" hacia las provincias.

Antes, al ser consultado sobre los cambios en el Gabinete nacional y la designación de Diego Santilli como ministro del Interior, Sáenz había manifestado cautela: "Esto es como cuando uno se quema con leche y ve la vaca y llora. Vamos a ver qué pasa en los próximos días".

Dijo conocer a Santilli y valoró su llegada, pero advirtió: "Si no se modifica el engranaje para poder dialogar y avanzar en los acuerdos, será más de lo mismo. Espero que no sea así, porque los gobernadores estamos expectantes, mirando los cambios".

El mandatario salteño insistió en reclamar una "mirada federal" a los nuevos funcionarios del Gobierno de Javier Milei. "Esperamos que, a pesar de que todos son de Buenos Aires, entiendan que Argentina no empieza y termina en la Capital Federal", subrayó. Sáenz destacó además la necesidad de mantener el diálogo con la Nación, pero marcó los límites.