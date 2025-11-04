Dos inspectoras de tránsito ayudaron a una mujer a dar a luz en un remis en plena calle

Un hecho tan inesperado como conmovedor se vivió este lunes en General Güemes, cuando dos agentes de la Dirección de Tránsito municipal asistieron a una mujer que dio a luz dentro de un remis detenido en plena calle.

El episodio ocurrió alrededor de las 13:30, sobre la ruta nacional 34, cuando Maribel Padilla y Cristina Aramayo realizaban controles vehiculares. De pronto, un hombre comenzó a hacerles señas desesperadamente. “Vimos que pedía ayuda y corrimos sin saber qué pasaba”, relató Maribel.

A unos metros del puesto, las agentes encontraron un automóvil detenido en la calle Tte. Ibáñez, donde un padre angustiado pedía auxilio: su esposa estaba a punto de parir. “Nos subimos al remis y al ver el estado de la mujer, supe que no había tiempo que perder. Le quité la ropa y la ayudé a dar a luz”, contó Padilla. Mientras tanto, su compañera corrió hasta el hospital -ubicado a cuatro cuadras- para pedir una ambulancia, ya que el vehículo no podía arrancar.

Minutos después, Evelin Tolava, de 19 años, dio a luz a Tomás Mateo, un bebé de 2,9 kilos, que nació cubierto por el manto placentario completo, una condición poco frecuente. “Me pedían que puje, me dolía mucho, estaba asustada, pero cuando lo escuché llorar fue un alivio y una alegría enorme”, expresó la joven madre, oriunda de Pampa Blanca, Jujuy.

“Actué por instinto, porque también soy madre”, recordó emocionada Maribel, quien cortó el cordón que envolvía el cuello del bebé y abrió la placenta para que pudiera respirar. El llanto del recién nacido trajo alivio y lágrimas de emoción entre todos los presentes.

La ambulancia llegó minutos después y trasladó a madre e hijo al hospital local, donde ambos quedaron fuera de peligro. Más tarde, las agentes pudieron visitar a Evelin y Tomás, un encuentro cargado de gratitud y ternura.

“Fue un momento que nunca vamos a olvidar”, coincidieron las inspectoras, que también destacaron la colaboración de un compañero que desvió el tránsito para evitar accidentes.

Una historia de solidaridad y coraje, que demuestra que a veces la vida puede comenzar en el lugar y el momento más inesperado.