Siniestro vial
Motochorros detenidos
semana de la tradición
cayó whatsApp Web
Muerte en Cafayate
caso tinelli
productos dietarios
caso jimena Salas
Cine Móvil
Internacionales

Miles de usuarios denunciaron la caída de WhatsApp Web: “fallas en el funcionamiento del sitio”

Miles de usuarios reportaron durante la mañana de este martes problemas para acceder a WhatsApp Web. 
Martes, 04 de noviembre de 2025 11:59
Miles de usuarios reportaron durante la mañana de este martes por la mañana, problemas para acceder al sitio WhatsApp Web de mensajería.

A través del sitio DownDetector, miles de usuarios denunciaron la imposibilidad de acceder a la plataforma, visualizar sus chats con normalidad, como así también enviar y recibir mensajes.

¿Cuáles son las fallas de WhatsApp Web?

Usuarios aseguran que al actualizar WhatsApp Web, las conversaciones desaparecen, mostrando únicamente el buscador de la plataforma; no se reportan fallas en la aplicación del celular.

Al refrescar se mostrarán los íconos de las herramientas de la plataforma, así como las opciones de "Todos", "No leídos", "Favoritos" y "Grupos"; sin embargo, no aparecerán las conversaciones.

Para evitar perder tus conversaciones en la versión web de WhatsApp, los mismos usuarios recomiendan NO actualizar la página, ya que al hacerlo, los mensajes desaparecerán.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que la plataforma de mensajería de Meta presenta algunas fallas en su versión para computadora.

