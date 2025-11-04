PUBLICIDAD

4 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Enfermedades respiratorias
powerlifting
fas 2025
dar a luz
IPS Salta
Siniestro vial
Motochorros detenidos
semana de la tradición
Policiales

Urgente: falleció el motociclista embestido en Circunvalación Sur

La víctima fatal se encontraba internado en el hospital San Bernardo, luego de haber sido operado de urgencia, y que le emputaran ambas piernas.  
Martes, 04 de noviembre de 2025 11:06
Se confirmó en las últimas horas el fallecimiento del motociclista que protagonizó el trágico siniestro vial ocurrido el lunes 3 de noviembre sobre la Circunvalación Sureste, en la ciudad de Salta.

El hecho se produjo en horas de la mañana, cuando la motocicleta que conducía impactó violentamente contra un camión perteneciente a una empresa láctea local. Como consecuencia del choque, el conductor sufrió la amputación de ambos miembros inferiores, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Desde entonces, el hombre permanecía internado en estado crítico, y pese a las tareas médicas para estabilizarlo, falleció en las últimas horas debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia, Criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

La Fiscalía Penal de turno continúa con las actuaciones y las medidas de rigor para esclarecer las circunstancias que derivaron en este lamentable desenlace.
 

Últimas noticias

