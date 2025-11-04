Caso Jimena Salas: este miércoles se desarrollará la jornada de alegatos

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Cabe recordar que, por el hecho se encontraba imputado como coautor, Javier Nicolás Saavedra, quien, el pasado 15 de septiembre, un día antes de la fecha fijada para el inicio de la audiencia de debate, fue encontrado sin vida en los baños de la Alcaidía General de la Ciudad de Salta, donde permanecía detenido con prisión preventiva.

El pasado lunes 27 de octubre, finalizó la ronda de testimoniales, y el martes 28, el Tribunal y las partes se trasladaron a un depósito judicial en la zona sur de la ciudad de Salta, donde, a solicitud de la defensa, se realizó una inspección ocular de los autos secuestrados a los imputados.

Este miércoles 5 de noviembre, al reanudarse la audiencia de debate, los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano escucharán los alegatos de las partes.

La agenda del Tribunal prevé el día jueves 6 de noviembre, en caso de que se produzcan réplicas y dúplicas.

Cabe destacar que la Oficina de Gestión Judicial de Juicios (OFIJU Jui) anunció que los alegatos se transmitirán en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial.