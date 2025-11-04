Misteriosa muerte en Cafayate: investigan el hallazgo de un hombre de Cachi cerca del vertedero

La tranquilidad habitual de Cafayate, en el corazón del Valle Calchaquí, se vio alterada el por un hallazgo que despertó conmoción e incertidumbre. A unos 50 metros de la Ruta Nacional 40, en inmediaciones del vertedero municipal, transeúntes que caminaban por el lugar divisaron el cuerpo de un hombre tendido en el monte. De inmediato, dieron aviso al Sistema de Emergencias 911.

Al llegar al sitio, personal policial junto a equipos de salud y el médico legal confirmaron la muerte de un hombre de 53 años, quien fue posteriormente identificado como vecino de Cachi. El oficial Matías Castro, de la comisaría local, informó que las primeras pericias determinaron que el deceso no era reciente, lo que abre múltiples hipótesis sobre las circunstancias del hecho.

Por disposición de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, el cuerpo fue trasladado a la Ciudad de Salta para la realización de la autopsia en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. La pericia forense será clave para establecer la data y la causa exacta de la muerte, así como para determinar si existieron lesiones compatibles con un hecho violento.

Mientras tanto, los investigadores de la Comisaría Primera de Cafayate, dependiente de la Unidad Regional N°6, analizan los registros de personas desaparecidas en la zona y buscan establecer cómo llegó el hombre a Cafayate, si se encontraba allí por motivos laborales, familiares o personales. Hasta el momento, no se registraron denuncias por extravío o desaparición que coincidan con su identidad.

Los familiares del fallecido, una vez notificados, se trasladaron desde Cachi para recuperar sus pertenencias y seguir de cerca las tareas judiciales. Se prevé que una vez concluidos los estudios médicos, el cuerpo sea entregado para su inhumación.

Los cafayateños permanece expectante ante los resultados de la autopsia, que podrían aportar luz sobre un suceso que dejó más preguntas que respuestas. En tanto, la investigación continúa bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, que trabaja para reconstruir las últimas horas de vida del hombre y esclarecer si se trató de una muerte natural, accidental o violenta.