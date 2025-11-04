PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
31°
4 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Siniestro vial
Motochorros detenidos
semana de la tradición
cayó whatsApp Web
Muerte en Cafayate
caso tinelli
productos dietarios
caso jimena Salas
Cine Móvil
Siniestro vial
Motochorros detenidos
semana de la tradición
cayó whatsApp Web
Muerte en Cafayate
caso tinelli
productos dietarios
caso jimena Salas
Cine Móvil

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

El Cine Móvil llega a la plaza central de Campo Quijano

El mejor cine recorre la provincia de la mano del Cine Móvil. Desde el 5 de noviembre, brindará funciones gratuitas de “Gaucho Gaucho” en 4 municipios: Campo Quijano, Vaqueros, Apolinario Saravia y El Quebrachal. 
Martes, 04 de noviembre de 2025 13:19
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

“Gaucho Gaucho” pinta un western argentino con imágenes y sonidos que alcanzan una belleza poética. Los aclamados fotógrafos, tres veces galardonados en Sundance, Gregory Kershaw y Michael Dweck, lograron un impactante trabajo de no ficción. Su enfoque está en las vastas montañas de Argentina, expresado a través de una impresionante fotografía en blanco y negro, y en una pequeña comunidad de gauchos que mantienen profundas conexiones con la naturaleza circundante y sus propias tradiciones.

El Cine Móvil de la Provincia es un vehículo equipado para realizar proyecciones de cine en todo el territorio salteño, especialmente en lugares que no tienen acceso a salas de cine convencionales.

Para gestionar su visita, ingresar a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM82HdZ_Yw9X0tZ0dAmgfChVniWLddXLoi4QBa2ceX-VV87Q/viewform

Para consultas, escribir a [email protected]

Cine Móvil Salta: El cine en tu lugar.

Agenda Cine Móvil Salta – Noviembre 2025

  • Miércoles 5 de noviembre / 20 hs

Glorieta de la Plaza Principal de CAMPO QUIJANO

  • Jueves 6 de noviembre / 20 hs

Museo Histórico Municipal de VAQUEROS

  • Miércoles 26 de noviembre / 21 hs

Anfiteatro Parque Norte de APOLINARIO SARAVIA

  • Jueves 27 de noviembre / 21 hs

Escenario Central de EL QUEBRACHAL

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD