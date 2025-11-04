El Cine Móvil llega a la plaza central de Campo Quijano

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

“Gaucho Gaucho” pinta un western argentino con imágenes y sonidos que alcanzan una belleza poética. Los aclamados fotógrafos, tres veces galardonados en Sundance, Gregory Kershaw y Michael Dweck, lograron un impactante trabajo de no ficción. Su enfoque está en las vastas montañas de Argentina, expresado a través de una impresionante fotografía en blanco y negro, y en una pequeña comunidad de gauchos que mantienen profundas conexiones con la naturaleza circundante y sus propias tradiciones.

El Cine Móvil de la Provincia es un vehículo equipado para realizar proyecciones de cine en todo el territorio salteño, especialmente en lugares que no tienen acceso a salas de cine convencionales.

Para gestionar su visita, ingresar a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM82HdZ_Yw9X0tZ0dAmgfChVniWLddXLoi4QBa2ceX-VV87Q/viewform

Para consultas, escribir a [email protected]

Cine Móvil Salta: El cine en tu lugar.

Agenda Cine Móvil Salta – Noviembre 2025

Miércoles 5 de noviembre / 20 hs

Glorieta de la Plaza Principal de CAMPO QUIJANO

Jueves 6 de noviembre / 20 hs

Museo Histórico Municipal de VAQUEROS

Miércoles 26 de noviembre / 21 hs

Anfiteatro Parque Norte de APOLINARIO SARAVIA

Jueves 27 de noviembre / 21 hs

Escenario Central de EL QUEBRACHAL