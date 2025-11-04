Clima en Salta: después de un martes de calor infernal, ¿cuándo vuelve el frío y las lluvias?

La temperatura experimenta cambios tan abruptos que desconcierta a los salteños. Del frío "invernal" en la última semana de octubre, la capital salteña pasó al calor "veraniego" de los primeros días de noviembre con máximas que superaron los 30º. La pregunta es: ¿cómo seguirá esta semana? Esto es lo que contó el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno.

"Este martes habrá un cambio en las condiciones del tiempo sobre la capital salteña". Nubes de gran tamaño avanzan desde el este acompañadas de aire húmedo e inestable, producto del desplazamiento de una perturbación atmosférica fría que favorece el desarrollo de nubosidad sobre el Valle de Lerma.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico, se espera el ingreso de un frente de aire frío que podría generar precipitaciones y tormentas durante la noche de hoy. La temperatura máxima registrada fue de 32,2 °C entre las 16 y las 17, mientras que la mínima fue de 13,6 °C.

Además, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas con vigencia desde las 00:00 hasta las 06:00 del miércoles para las zonas de General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria y Rivadavia.

El informe advierte que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Se prevén acumulados de lluvia entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de valores superiores en algunos sectores.

También para el miércoles, aunque para la zona de la capital salteña y alrededores, se anticipa un marcado descenso térmico, con una máxima de 22 °C y una mínima de 16 °C, además de probables lluvias y tormentas, especialmente durante la madrugada. El jueves continuará fresco, con temperaturas similares (con una máxima de 22 °C y una mínima de 16 °C), y posibilidad de precipitaciones.

Así estará el fin de semana

El viernes el termómetro podría subir levemente hasta los 23 o 24 °C, con una mínima de 13 °C. Sin embargo, se prevén lluvias tanto en horas de la mañana como por la noche, antes del ingreso de un nuevo pulso de aire frío.

Para el sábado, las condiciones se mantendrán inestables, con una máxima entre 20 °C y 21 °C y una mínima de 11 °C. No se descartan precipitaciones durante la madrugada. En tanto, el domingo se presentaría con cielo parcialmente nublado y temperaturas más agradables: 23 °C de máxima y 12 °C de mínima.