AC/DC en Argentina: confirmaron los precios para el show en River, mirá a cuánto estarán las entradas

La legendaria banda australiana AC/DC regresará a la Argentina el 23 de marzo de 2026 para presentarse en el Estadio Monumental de River Plate, en el marco de su gira mundial PWR/UP Tour. Será el reencuentro del grupo con el público argentino luego de varios años y se espera una convocatoria masiva.
En las últimas horas, la productora encargada del evento dio a conocer los precios oficiales de las entradas, que varían según la ubicación dentro del estadio:
- Platea Sívori Alta: $189.750
- Campo General: $207.000
- Plateas Altas: $258.750
- Platea Sívori Media: $287.500
- Campo Delantero: $339.250
- Plateas Preferenciales: $396.750
Desde la organización aclararon que los valores están sujetos a modificación, aunque se espera que la venta oficial comience en las próximas semanas.
El concierto formará parte del extenso recorrido mundial que la banda liderada por Brian Johnson y Angus Young realiza para presentar su último trabajo, PWR/UP, y celebrar más de cinco décadas de historia en el rock.