AC/DC en Argentina: confirmaron los precios para el show en River, mirá a cuánto estarán las entradas

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La legendaria banda australiana AC/DC regresará a la Argentina el 23 de marzo de 2026 para presentarse en el Estadio Monumental de River Plate, en el marco de su gira mundial PWR/UP Tour. Será el reencuentro del grupo con el público argentino luego de varios años y se espera una convocatoria masiva.

En las últimas horas, la productora encargada del evento dio a conocer los precios oficiales de las entradas, que varían según la ubicación dentro del estadio:

- Platea Sívori Alta: $189.750

- Campo General: $207.000

- Plateas Altas: $258.750

- Platea Sívori Media: $287.500

- Campo Delantero: $339.250

- Plateas Preferenciales: $396.750

Desde la organización aclararon que los valores están sujetos a modificación, aunque se espera que la venta oficial comience en las próximas semanas.

El concierto formará parte del extenso recorrido mundial que la banda liderada por Brian Johnson y Angus Young realiza para presentar su último trabajo, PWR/UP, y celebrar más de cinco décadas de historia en el rock.

